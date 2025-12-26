26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

Internet Ban In Chomu After Mosque Dispute: तनाव को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने चौमूं कस्बे में इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है। 26 दिसंबर सुबह 7:00 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7:00 बजे तक 2G/3G/4G/5G डाटा और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहेंगी।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 26, 2025

Chomu Late Night Pic or Internet Ban order, photp - Patrika

Chomu Update News: राजधानी जयपुर के पास स्थित चौमूं कस्बे में शुक्रवार तड़के सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चौमूं बस स्टैंड स्थित मस्जिद के पास मार्ग अवरुद्ध कर रहे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर भारी पथराव कर दिया, इस हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

3 बजे शुरू हुआ बवाल, दागे गए आंसू गैस के गोले

घटना अल सुबह करीब 3:00 बजे की है, जब पुलिस प्रशासन यातायात सुचारु करने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटा रहा था। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस जाब्ते पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव इतना भीषण था कि एक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई है। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस को बचाव में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

इलाका छावनी में तब्दील, इंटरनेट पर पाबंदी

तनाव को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने चौमूं कस्बे में इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है। 26 दिसंबर सुबह 7:00 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7:00 बजे तक 2G/3G/4G/5G डाटा और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहेंगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा और दौलतपुरा सहित कई थानों का जाब्ता शामिल है।

आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता और एसीपी ऊषा यादव मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद के पास से पत्थर हटाने की अनुमति पहले समुदाय विशेष के लोगों ने ही दी थी, लेकिन बाद में वहां लोहे के एंगल लगाकर बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई, जिसके कारण विवाद बढ़ा।

Jaipur: रात 3 बजे मस्जिद के नजदीक पुलिस पर पथराव, कई घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी
जयपुर
image

26 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

RERA Strict Action : राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर-डवलपर्स में हड़कंप, एफआइआर संग लगाई पेनल्टी

Rajasthan RERA strict enforcement builders and developers caused panic FIRs being filed and penalties imposed
जयपुर

Jaipur: दवा ही नहीं दारू का भी कारोबार, SMS अस्पताल के अंदर… थाने से कुछ दूर, चलते मिले मयखाने

एसएमएस अस्पताल परिसर में अवैध शराब की डील, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान; आधे घंटे तक डायवर्ट रहा ट्रैफिक

Car-fire-in-Jaipur
जयपुर

Jaipur: 12वीं पास, बीए हूं…12 हजार की नौकरी सुनकर मायूस हुए युवा, रोजगार मेले में बेरोजगारी की तस्वीर

जयपुर

Jaipur: मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन को लेकर इंस्पेक्टर ने चेताया था फिर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी...

जयपुर
