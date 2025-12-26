जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

घटना अल सुबह करीब 3:00 बजे की है, जब पुलिस प्रशासन यातायात सुचारु करने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटा रहा था। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस जाब्ते पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव इतना भीषण था कि एक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई है। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस को बचाव में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।