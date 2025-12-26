जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

Chomu Late Night Pic or Internet Ban order, photp - Patrika
Chomu Update News: राजधानी जयपुर के पास स्थित चौमूं कस्बे में शुक्रवार तड़के सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चौमूं बस स्टैंड स्थित मस्जिद के पास मार्ग अवरुद्ध कर रहे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर भारी पथराव कर दिया, इस हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना अल सुबह करीब 3:00 बजे की है, जब पुलिस प्रशासन यातायात सुचारु करने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटा रहा था। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस जाब्ते पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव इतना भीषण था कि एक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई है। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस को बचाव में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
तनाव को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने चौमूं कस्बे में इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है। 26 दिसंबर सुबह 7:00 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7:00 बजे तक 2G/3G/4G/5G डाटा और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहेंगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा और दौलतपुरा सहित कई थानों का जाब्ता शामिल है।
घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता और एसीपी ऊषा यादव मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद के पास से पत्थर हटाने की अनुमति पहले समुदाय विशेष के लोगों ने ही दी थी, लेकिन बाद में वहां लोहे के एंगल लगाकर बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई, जिसके कारण विवाद बढ़ा।
