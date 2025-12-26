Jaipur: रात 3 बजे मस्जिद के नजदीक पुलिस पर पथराव, कई घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से भारी पुलिस जाब्ता चौमूं भेजा गया है। वर्तमान में चौमूं बस स्टैंड और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मौके पर मोर्चा संभालने के लिए खुद स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार पहुंचे हैं। उनके साथ डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता और चौमूं एसीपी ऊषा यादव सहित कई थानों का जाब्ता तैनात है।