Jaipur: रात 3 बजे मस्जिद के नजदीक पुलिस पर पथराव, कई घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

chomu police photo
Bus Stand Tension In Chomu: राजधानी जयपुर के पास स्थित चौमूं कस्बे में देर रात एक विवाद के बाद भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चौमूं बस स्टैंड स्थित एक मस्जिद के पास से पत्थर हटाने के मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
जानकारी के अनुसार, मामला बस स्टैंड के पास स्थित मस्जिद परिसर से पत्थर हटाने से जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक, पहले 'समुदाय विशेष' के लोगों ने आपसी सहमति से पत्थर हटाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में वहां लोहे की एंगल लगाकर बाउंड्री वॉल बनाने का प्रयास किया गया। जब पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की, तो माहौल गर्मा गया।
रात करीब 3:00 बजे जब पुलिस बल मौके पर कार्रवाई कर रहा था, तब भीड़ ने अचानक पुलिस जाब्ते पर पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक जवान के सिर में गंभीर चोट आने की खबर है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से भारी पुलिस जाब्ता चौमूं भेजा गया है। वर्तमान में चौमूं बस स्टैंड और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मौके पर मोर्चा संभालने के लिए खुद स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार पहुंचे हैं। उनके साथ डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता और चौमूं एसीपी ऊषा यादव सहित कई थानों का जाब्ता तैनात है।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए चिन्हिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
