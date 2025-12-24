राजस्थान के बांसवाड़ा में हैवानियत: 10 बदमाशों ने महिला को अगवा कर रात भर किया सामूहिक दुष्कर्म

घटना की रात पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। वह पिछले 3 साल से अपने पीहर (मायके) में रह रही थी। जब वे पंचायत के पास पहुंचे, तभी 2-3 बाइकों पर सवार होकर आए 8-10 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने पहले महिला के साथ जा रहे रिश्तेदार के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद, वे महिला को जबरन एक सुनसान (निर्जन) स्थान पर ले गए। बदमाशों ने महिला को रात भर बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया।