बांसवाड़ा

राजस्थान के बांसवाड़ा में हैवानियत: 10 बदमाशों ने महिला को अगवा कर रात भर किया सामूहिक दुष्कर्म

Banswara Gang rape Case: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Jayant Sharma

Dec 24, 2025

gang rape

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से रूह कंपा देने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ एक थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 8 से 10 बदमाशों ने महिला को उसके रिश्तेदार के साथ रास्ते में रोककर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

रास्ते में रोककर रिश्तेदार को पीटा, महिला को ले गए बदमाश

घटना की रात पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। वह पिछले 3 साल से अपने पीहर (मायके) में रह रही थी। जब वे पंचायत के पास पहुंचे, तभी 2-3 बाइकों पर सवार होकर आए 8-10 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने पहले महिला के साथ जा रहे रिश्तेदार के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद, वे महिला को जबरन एक सुनसान (निर्जन) स्थान पर ले गए। बदमाशों ने महिला को रात भर बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता के घुटनों पर गंभीर चोट, मेडिकल बोर्ड की टीम गठित

वारदात के बाद पीड़िता किसी तरह अपनी बुआ के साथ पुलिस थाने पहुंची और आपबीती सुनाते हुए शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड से पीड़िता की जांच करवाई है। डॉक्टरों की टीम के अनुसार, संघर्ष या गिरने के कारण महिला के घुटनों पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने अंतिम जांच रिपोर्ट को एफएसएल (FSL) रिपोर्ट आने तक सुरक्षित (रिजर्व) रखा है।

जांच में जुटी पुलिस, 4 संदिग्ध हिरासत में

इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच डीएसपी गोपीचंद मीणा को सौंपी गई है। पुलिस ने त्वरित दबिश देते हुए अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान के बांसवाड़ा में हैवानियत: 10 बदमाशों ने महिला को अगवा कर रात भर किया सामूहिक दुष्कर्म

