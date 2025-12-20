हरियाणा के होटल में शूटर से रेप, राजस्थान की शूटर, प्रेमी और दोस्त अरेस्ट, पार्टी में नशा दिया था…

आरोप है कि पीड़िता को एक कमरे में राजस्थान निवासी शूटर के प्रेमी के दोस्त के साथ छोड़ दिया गया, जबकि शूटर और उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कमरे में चले गए। इसी दौरान हरियाणा की शूटर के साथ आरोपी ने रेप किया। जब पीड़िता को 17 दिसंबर तड़के करीब 3 बजे होश आयाए तो उसने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान राजस्थान की शूटर के प्रेमी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की।