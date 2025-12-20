हरियाणा के होटल में शूटर से रेप, राजस्थान की शूटर, प्रेमी और दोस्त अरेस्ट, पार्टी में नशा दिया था…

Demo Photo
Rajasthan Woman Shooter, Lover, Friend Arrested: हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में 22 वर्षीय महिला शूटर के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई अहम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह मामला न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि खेल जगत से जुड़े युवाओं की सुरक्षा और भरोसे पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
पुलिस के अनुसार घटना सराय ख्वाजा क्षेत्र स्थित एक होटल की है, जहां हरियाणा की शूटर पीड़िता के साथ पहले शराब पार्टी की गई। इस पार्टी में महिला शूटर के साथ राजस्थान की एक महिला शूटर, उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह कई घंटों तक अचेत अवस्था में रही।
बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर स्थित शूटिंग रेंज में शूटिंग प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हरियाणा निवासी महिला शूटर की मुलाकात अपनी राजस्थान निवासी सहेली से हुई। इसके बाद राजस्थान निवासी शूटर ने अपने बॉयफ्रेंड को शूटिंग रेंज पर बुलाया। युवक कार लेकर पहुंचा, जिसमें उसका दोस्त भी साथ था। सभी चारों वहां से निकल पड़े और रास्ते में पार्टी करने का फैसला लिया गया।
इसके बाद चारों फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में स्थित होटल पहुंचे, जहां दो कमरे बुक किए गए। होटल शूटिंग रेंज से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल के एक कमरे में पार्टी हुई। इसी दौरान पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई और वह नशे की हालत में चली गई।
आरोप है कि पीड़िता को एक कमरे में राजस्थान निवासी शूटर के प्रेमी के दोस्त के साथ छोड़ दिया गया, जबकि शूटर और उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कमरे में चले गए। इसी दौरान हरियाणा की शूटर के साथ आरोपी ने रेप किया। जब पीड़िता को 17 दिसंबर तड़के करीब 3 बजे होश आयाए तो उसने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान राजस्थान की शूटर के प्रेमी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की।
हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने तीनों आरोपियों को होटल के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। सूचना मिलते ही सराय ख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजस्थान निवासी शूटर, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को अरेस्ट कर लिया।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और होटल के सीसीटीवी फुटेज व अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिस प्रतियोगिता में पीड़िता शामिल हुई थी, उसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था।
