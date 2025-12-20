20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

हरियाणा के होटल में शूटर से रेप, राजस्थान की शूटर, प्रेमी और दोस्त अरेस्ट, पार्टी में नशा दिया था…

Haryana Hotel Rape Case: इस पार्टी में महिला शूटर के साथ राजस्थान की एक महिला शूटर, उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह कई घंटों तक अचेत अवस्था में रही।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 20, 2025

Demo Photo

Rajasthan Woman Shooter, Lover, Friend Arrested: हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में 22 वर्षीय महिला शूटर के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई अहम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह मामला न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि खेल जगत से जुड़े युवाओं की सुरक्षा और भरोसे पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

पुलिस के अनुसार घटना सराय ख्वाजा क्षेत्र स्थित एक होटल की है, जहां हरियाणा की शूटर पीड़िता के साथ पहले शराब पार्टी की गई। इस पार्टी में महिला शूटर के साथ राजस्थान की एक महिला शूटर, उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह कई घंटों तक अचेत अवस्था में रही।

बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर स्थित शूटिंग रेंज में शूटिंग प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हरियाणा निवासी महिला शूटर की मुलाकात अपनी राजस्थान निवासी सहेली से हुई। इसके बाद राजस्थान निवासी शूटर ने अपने बॉयफ्रेंड को शूटिंग रेंज पर बुलाया। युवक कार लेकर पहुंचा, जिसमें उसका दोस्त भी साथ था। सभी चारों वहां से निकल पड़े और रास्ते में पार्टी करने का फैसला लिया गया।

इसके बाद चारों फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में स्थित होटल पहुंचे, जहां दो कमरे बुक किए गए। होटल शूटिंग रेंज से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल के एक कमरे में पार्टी हुई। इसी दौरान पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई और वह नशे की हालत में चली गई।

आरोप है कि पीड़िता को एक कमरे में राजस्थान निवासी शूटर के प्रेमी के दोस्त के साथ छोड़ दिया गया, जबकि शूटर और उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कमरे में चले गए। इसी दौरान हरियाणा की शूटर के साथ आरोपी ने रेप किया। जब पीड़िता को 17 दिसंबर तड़के करीब 3 बजे होश आयाए तो उसने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान राजस्थान की शूटर के प्रेमी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की।

हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने तीनों आरोपियों को होटल के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। सूचना मिलते ही सराय ख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजस्थान निवासी शूटर, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को अरेस्ट कर लिया।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और होटल के सीसीटीवी फुटेज व अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिस प्रतियोगिता में पीड़िता शामिल हुई थी, उसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था।

ये भी पढ़ें

Jaipur Police के SI का अनोखा चैलेंज; ‘बिना हेलमेट दिखा तो ले लेना मेरी पूरी सैलरी’, वीडियो वायरल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हरियाणा के होटल में शूटर से रेप, राजस्थान की शूटर, प्रेमी और दोस्त अरेस्ट, पार्टी में नशा दिया था…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या है ये कॉस्प्ले की अनोखी दुनिया, जानिए आप कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा

Avatar Cosplay, What is Cosplay, Comic con Jaipur 2026, Comic con Jaipur kab hai,
लाइफस्टाइल

शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम स्थानीय लोगों के सहयोग से आज सुबह निगम की टीम सड़कों पर उतरी। जोन उपायुक्त से सफाईकर्मियों ने अ​भियान में श्रमदान किया। शनिवार से निगम ने स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है।

खास खबर

VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल, जानें आगे का क्या है प्रोसेस

Rajasthan VDO Result 2025
शिक्षा

Rajasthan NDPS Act : नशा तस्करों की बड़ी ताकत बन गई है एनडीपीएस एक्ट की कमजोरियां, जानें कैसे

Rajasthan NDPS Act weaknesses become big strength for drug traffickers know how
जयपुर

जयपुर का 70% इलाका 22 दिसंबर को रहेगा प्यासा, बीसलपुर- जयपुर सप्लाई में शटडाउन,रखें ये इंतजाम

बालावाला पंपिंग स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.