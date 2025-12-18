Jaipur Police के SI का अनोखा चैलेंज; ‘बिना हेलमेट दिखा तो ले लेना मेरी पूरी सैलरी’, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वे युवाओं से सीधे संवाद करते नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक नियमों की अहमियत को बेहद सरल और प्रभावी शब्दों में समझा रहे हैं। इस पहल के पीछे अपनी सोच साझा करते हुए सब.इंस्पेक्टर गिरवर सिंह ने कहा कि किसी भी गलत आदत को छोड़ने या सुधार लाने के लिए सबसे पहले खुद उदाहरण बनना जरूरी होता है। जब लोग देखेंगे कि पुलिस अधिकारी स्वयं नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, तो आम नागरिकों में भी जिम्मेदारी की भावना आएगी।