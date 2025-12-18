18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 90 मिनट में किया रिकवर, नहीं ढूंढ पाई GRP

जयपुर में रेलवे के गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम हुए वाकये में रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ के दावों की पोल खोलकर रख दी। दोनों जांच एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Gandhi nagar Jaipur Railway Station: उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधी नगर नगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर हुए वाकये में रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ के दावों की पोल खोलकर रख दी। दोनों जांच एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
मंगलवार शाम दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के बेटे का मोबाइल गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होते ही जीआरपी शहर में तलाश में जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। रात 9 बजे सीएसटी, डीएसटी और बजाज नगर थाना स्पेशल पुलिस को लगाया तो 11:30 बजे ही यानी महज ढाई घंटे में मोबाइल बरामद कर लिया।

गांधी नगर स्टेशन पर री-डवलपमेंट का काम चल रहा है। मंगलवार शाम को दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के जीएम परिवार सहित गांधीनगर से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान किसी शख्स ने ने उनके बेटे का मोबाइल चोरी कर लिया। घटना की जानकारी ट्रेन में बैठने के बाद लगी, तो उन्होंने जीआरपी को मोबाइल चोरी की सूचना दी। जब जीआरपी मोबाइल को तलाशने में असफल हुई, तो उसके बाद जयपुर कमिश्नरेट पुलिस से मदद मांगी गई।

सीएसटी, डीएसटी ​टीम ने 90 मिनट में खोजा

बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि रात 9 बजे सूचना के बाद पुलिस टीम को लगाया था। मोबाइल की आईडी को लैपटॉप में ऑनकर लोकेशन देना शुरू किया तो जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, झालाना कच्ची बस्ती के 50 से ज्यादा घरों में तलाशी के बाद मोबाइल को बरामद कर लिया। उधर, पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से दो दर्जन से भी ज्यादा मोबाइल मिले हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है।

जीआरपी- आरपीएफ में तालमेल कम

रेलवे में जीआरपी और आरपीएफ में आपसी तालमेल की बेहद कमी उजागर हो रही है। जिसके कारण बीते दिनों में रेलवे स्टेशनों पर हुई वारदातों के खुलासे के लिए दो बार स्थानीय थाना पुलिस की मदद लेनी पड़ी है। जबकि जीआरपी और आरपीएफ के क्षेत्र में घटना होने के बावजूद दोनों बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही है।

29 नवंबर को सांगानेर रेलवे स्टेशन से बच्चे को युवक उठाकर ले गया। मामले में जीआरपी का तलाशी अभियान फेल रहा तो आखिर में स्थानीय पुलिस की मदद ली। इसके बाद बालक को दस्तयाब किया गया। मंगलवार शाम को स्टेशन से जीएम के बेटे के मोबाइल चोरी मामले में भी यही स्थित रही। दोनों आपस में उलझते रहे। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण वारदातों की फुटेज नहीं मिलने से भी कई वारदातों का खुलासा ही नहीं होता है।

आम शहरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं

गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे जीएम के बेटे को चोरी हुआ मोबाइल फोन पुलिस ने महज 90 मिनट में रिकवर कर लिया। जबकि दूसरी तरफ आम शहरी के मोबाइल चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज करने में पुलिस निष्क्रिय रहती है। अधिकांश मामलों में मोबाइल चोरी होने के बावजूद पुलिस केवल गुमशुदगी दर्ज कर इतिश्री कर लेती है। जिस तत्परता से रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल फोन पुलिस ने ढूंढ निकाला काश इतनी ही सक्रियता पुलिस आमजन की शिकायतों पर भी करे।

ये भी पढ़ें

Three-digit VIP number: विधायक-सांसदों के रिश्तेदारों को VIP नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट, 2129 गाड़ियों की आरसी ब्लैकलिस्ट
जयपुर
प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 01:17 pm

Published on:

18 Dec 2025 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 90 मिनट में किया रिकवर, नहीं ढूंढ पाई GRP

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur : झाड़ू लगाते आईपीएस राहुल प्रकाश, दिया संदेश घर हो या ऑफिस सफाई है जरूरी

Jaipur IPS officer Rahul Prakash seen sweeping sends a message that cleanliness is essential whether at home or in office
जयपुर

Jaipur Police के SI का अनोखा चैलेंज; 'बिना हेलमेट दिखा तो ले लेना मेरी पूरी सैलरी', वीडियो वायरल

जयपुर

Rajasthan Govt: सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए राहत भरी खबर, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC
जयपुर

Police Action : तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, टमाटर बिका ​महंगी, फूल गोभी-प्याज सहित कई स​ब्जियां सस्ती

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.