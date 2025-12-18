रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 90 मिनट में किया रिकवर, नहीं ढूंढ पाई GRP

Gandhi nagar Jaipur Railway Station: उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधी नगर नगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर हुए वाकये में रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ के दावों की पोल खोलकर रख दी। दोनों जांच एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

मंगलवार शाम दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के बेटे का मोबाइल गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होते ही जीआरपी शहर में तलाश में जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। रात 9 बजे सीएसटी, डीएसटी और बजाज नगर थाना स्पेशल पुलिस को लगाया तो 11:30 बजे ही यानी महज ढाई घंटे में मोबाइल बरामद कर लिया।