Indian Railways: टिकट गांधी नगर का, लेकिन ट्रेन खातीपुरा तक; यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

रेल सूत्रों के मुताबिक जम्मूतवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे 20 मिनट देरी से बांदीकुई जंक्शन पहुंची। जबकि इस ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 7.53 बजे का है। जबकि आगरा इंटरसिटी निर्धारित समय 8.40 बजे से 15 मिनट देरी से बांदीकुई से रवाना हुई। दुरई शताब्दी एक्सप्रेस 10 मिनट, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से बांदीकुई जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 10.25 बजे का है जो कि करीब सवा तीन बजे पहुंची। इसके अलावा शालीमार मलानी एक्सप्रेस भी एक घंटे देरी से पहुंची। वहीं शाम को जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से साढ़े तीन घंटे देरी से चल रही है।