Unique Love Story: प्यार ने तोड़ी सरहदों की दीवार, राजस्थान का दुल्हा वियतनाम से लाएगा दुल्हनिया; ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

संकेत रावत ने बताया कि उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक (सिविल) और बिट्स पिलानी से एमटेक करने के बाद पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का रुख किया। वहीं उनकी मुलाकात वियतनाम निवासी हना से हुई, जो उसी कॉलेज से पीएचडी (केमिस्ट्री) कर रही थीं। धीरे-धीरे जान-पहचान दोस्ती में बदली और फिर दोनों ने जीवनभर साथ निभाने का संकल्प ले लिया। प्रेमी जोड़े का कहना है कि उनका रिश्ता सम्मान, समानता और विश्वास पर आधारित है। यह विवाह उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा जो परम्पराओं की कठोर दीवारों से परे जाकर अपने जीवनसाथी का चुनाव करना चाहते हैं।