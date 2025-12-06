Rajasthan Crime: प्रेमिका को किराए के कमरे में ले गया प्रेमी, फिर गला रेतकर निर्मम हत्या; सामने आई हैरान कर देने वाली वजह

आरोपी युवक उपेंद्र कुमार (21) हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दूंगड़ा गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी उपेंद्र ने बताया कि वह मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता है और किराए के कमरे में रहता था। शनिवार को वह अपनी प्रेमिका को लेकर कमरे पर आया था, जहां पर उसने प्रेमिका को काफी समझाया कि वह किसी ओर से शादी ना करें। लड़की की हाल ही में सगाई तय हुई थी, लेकिन वह चा​हता था कि प्रेमिका सगाई तोड़ दे और उससे शादी करे। लेकिन, जब प्रेमिका ने इनकार कर दिया तो धारदार ह​थियार से गला रेतकर हत्या कर दी।