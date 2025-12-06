Rajasthan Crime: प्रेमिका को किराए के कमरे में ले गया प्रेमी, फिर गला रेतकर निर्मम हत्या; सामने आई हैरान कर देने वाली वजह

Photo: AI generated
अलवर। राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में 20 साल की युवती की गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने युवती की हत्या मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे प्रेमी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन जब युवती ने साफ इनकार कर दिया तो आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी।
मुंडावर थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि शनिवार दोपहर सूचना मिली कि पुलिस थाने के समीप बने कॉम्प्लेक्स में एक युवती का शव कमरे में पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
वारदात के बाद भी आरोपी ने शांति बनाए रखी और पास की दुकानों के सामने सामान्य मनोस्थिति में खड़ा हो गया। वहां कुछ लोगों ने आरोपी के कपड़ों और हाथों पर खून के दाग देख इसका कारण पूछा। तब उसने हत्या करने की बात बताई। इस पर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त कर लिया।
आरोपी युवक उपेंद्र कुमार (21) हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दूंगड़ा गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी उपेंद्र ने बताया कि वह मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता है और किराए के कमरे में रहता था। शनिवार को वह अपनी प्रेमिका को लेकर कमरे पर आया था, जहां पर उसने प्रेमिका को काफी समझाया कि वह किसी ओर से शादी ना करें। लड़की की हाल ही में सगाई तय हुई थी, लेकिन वह चाहता था कि प्रेमिका सगाई तोड़ दे और उससे शादी करे। लेकिन, जब प्रेमिका ने इनकार कर दिया तो धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।
इधर, लड़की के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में अपहरण, बलात्कार और फिर हत्या करने का आरोप लगाया है। युवती के पिता ने बताया 2 बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी। मेरी छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई तो आरोपी मेरी बड़ी बेटी का अपहरण कर कमरे पर ले गया। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार कर गला रेतकर हत्या कर दी।
थाने के सामने हुई हत्या की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने मुंडावर थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर करीब 30 मिनट बाद लोग सड़क से हट गए।
