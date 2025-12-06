Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी

मुंडावर. युवती की हत्या के बाद रास्ता रोककर प्रदर्शन करते परिजन। फोटो पत्रिका
Rajasthan Crime : राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर के पुलिस थाना के समीप बने एक कॉम्पलेक्स में एक युवक ने 20 साल की युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। युवती का शव थाने के सामने एक कमरे में मिला। युवती के पिता ने किडनैप कर रेप करने और हत्या का आरोप लगाया। थाने के सामने मर्डर की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मुंडावर थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर करीब 30 मिनट बाद लोग हटे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे थाने के समीप बने कॉम्पलेक्स में किसी युवती की हत्या के आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल ही आरोपी को धारदार हथियार के साथ हिरासत में ले लिया गया। जहां आरोपी ने ही युवती की मर्डर करने की बात स्वीकारी।
पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी। पिता ने बताया कि मेरी दोनों बेटियां सुबह नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी। आरोपी युवक उपेंद्र कुमार (21 वर्ष) हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के ग्राम दौगड़ा का रहने वाला है। रिपोर्ट में युवक पर युवती के अपहरण का आरोप लगाया गया है। वह युवती को कॉम्पलेक्स में बने कमरे में ले गया और विवाद के चलते युवती की गला रेतकर हत्या कर दी।
आरोपी के कपड़ों और हाथों पर खून के दाग देख लोगों ने पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात बताई। इस पर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र, मुंडावर में किराए पर रहकर शेयर मार्केट का काम करता था।
युवती के पिता ने बताया कि मेरी 2 बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी। मेरी छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई तो आरोपी मेरी बड़ी बेटी का किडनैप कर कमरे पर ले गया। आरोपी ने उसका रेप किया और फिर गला रेतकर हत्या कर दी। थाने के सामने घटना हुई है, लेकिन पुलिस उसको नहीं बचा पाई। मुझे न्याय चाहिए।
युवती के पिता की ओर से रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक को पकड़ लिया है।
रामनिवास मीणा, थानाधिकारी, मुंडावर
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग