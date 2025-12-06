6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime : राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर थाने के ठीक सामने दिल दहला देने वाली वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक ने 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो दहशत में आ जाएंगे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 06, 2025

Rajasthan Khairthal Tijara Mundawar police station heart wrenching incident girl murdered by slitting her throat

मुंडावर. युवती की हत्या के बाद रास्ता रोककर प्रदर्शन करते परिजन। फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर के पुलिस थाना के समीप बने एक कॉम्पलेक्स में एक युवक ने 20 साल की युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। युवती का शव थाने के सामने एक कमरे में मिला। युवती के पिता ने किडनैप कर रेप करने और हत्या का आरोप लगाया। थाने के सामने मर्डर की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मुंडावर थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर करीब 30 मिनट बाद लोग हटे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे थाने के समीप बने कॉम्पलेक्स में किसी युवती की हत्या के आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल ही आरोपी को धारदार हथियार के साथ हिरासत में ले लिया गया। जहां आरोपी ने ही युवती की मर्डर करने की बात स्वीकारी।

विवाद के चलते युवती की गला रेतकर की हत्या

पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी। पिता ने बताया कि मेरी दोनों बेटियां सुबह नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी। आरोपी युवक उपेंद्र कुमार (21 वर्ष) हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के ग्राम दौगड़ा का रहने वाला है। रिपोर्ट में युवक पर युवती के अपहरण का आरोप लगाया गया है। वह युवती को कॉम्पलेक्स में बने कमरे में ले गया और विवाद के चलते युवती की गला रेतकर हत्या कर दी।

कपड़ों और हाथों पर खून के दाग देख चौंके लोग

आरोपी के कपड़ों और हाथों पर खून के दाग देख लोगों ने पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात बताई। इस पर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र, मुंडावर में किराए पर रहकर शेयर मार्केट का काम करता था।

किडनैप कर कमरे पर ले गया आरोपी

युवती के पिता ने बताया कि मेरी 2 बेटियां सुबह 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी। मेरी छोटी बेटी जैसे ही नाश्ता लेने गई तो आरोपी मेरी बड़ी बेटी का किडनैप कर कमरे पर ले गया। आरोपी ने उसका रेप किया और फिर गला रेतकर हत्या कर दी। थाने के सामने घटना हुई है, लेकिन पुलिस उसको नहीं बचा पाई। मुझे न्याय चाहिए।

आरोपी युवक को पकड़ लिया

युवती के पिता की ओर से रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक को पकड़ लिया है।
रामनिवास मीणा, थानाधिकारी, मुंडावर

ये भी पढ़ें

Live-in Relationship : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अलवर

मुंडावर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या, बंद कमरे में वारदात को दिया अंजाम, आरोपी मौके से गिरफ्तार

अलवर

मंत्री संजय शर्मा ने की सर्किट हाउस में जनसुनवाई

अलवर

पिनान को पंचायत समिति बनाने की मांग 

अलवर

साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग व चार धाम की यात्रा की पूरी, ग्रामीणों ने किया स्वागत 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.