Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime : राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर के पुलिस थाना के समीप बने एक कॉम्पलेक्स में एक युवक ने 20 साल की युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। युवती का शव थाने के सामने एक कमरे में मिला। युवती के पिता ने किडनैप कर रेप करने और हत्या का आरोप लगाया। थाने के सामने मर्डर की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मुंडावर थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर करीब 30 मिनट बाद लोग हटे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।