Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी

Rajasthan Crime : सीकर के तारपुरा गांव में जमीनी विवाद में भाजपा नेता मुकेश भींचर ने छोटे भाई के पैर रस्से से बांधे और दांतले से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने झूठी कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी कि दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और उसके छोटे भाई का गला रेतकर चले गए।