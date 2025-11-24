Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी

मृतक श्रवण भींचर, जिम में योग करते आरोपी मुकेश भींचर (इनसेट)। फोटो पत्रिका
Rajasthan Crime : सीकर के तारपुरा गांव में जमीनी विवाद में भाजपा नेता मुकेश भींचर ने छोटे भाई के पैर रस्से से बांधे और दांतले से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने झूठी कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी कि दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और उसके छोटे भाई का गला रेतकर चले गए।
पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र भींचर, हनुमान भींचर, मुकेश भींचर और मृतक श्रवण भींचर चार भाई हैं। सबसे बड़े शादीशुदा भाई सुरेंद्र ताऊ रामचंद्र के गोद गया हुआ है। पिता बनवारी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हनुमान व मुकेश ने थोड़ी-थोड़ी करके तीन बार में अपनी जमीन बेची थी।
सबसे छोटे भाई श्रवण ने अपने हिस्से की जमीन नहीं बेची थी। उसने सीकर में एक कोचिंग में तैयारी की थी और अभी भी वह पढ़ाई कर रहा था।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 9 अक्टूबर 2025 को सदस्यता अभियान सहकारिता आंदोलन की प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग टीम में आरोपी मुकेश भींचर को बीकानेर का प्रभारी सौंपा था। वहीं आरोपी ने छह दिन पहले आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत होने जा रहे महिला एवं युवा सम्मेलन में प्रदेश सह संयोजक स्टेफी चौहान के साथ मीटिंग में शिरकत की थी।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग