Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी

Rajasthan Crime : सीकर के तारपुरा गांव में जमीनी विवाद में भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर रस्से से बांधे और दांतले से गला रेतकर हत्या कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Sikar Tarpura village land dispute BJP leader Mukesh Bhinchhar younger brother kill accused fabricated story

मृतक श्रवण भींचर, जिम में योग करते आरोपी मुकेश भींचर (इनसेट)। फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : सीकर के तारपुरा गांव में जमीनी विवाद में भाजपा नेता मुकेश भींचर ने छोटे भाई के पैर रस्से से बांधे और दांतले से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने झूठी कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी कि दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और उसके छोटे भाई का गला रेतकर चले गए।

मुकेश सहित चार भाई, श्रवण सबसे छोटा था

पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र भींचर, हनुमान भींचर, मुकेश भींचर और मृतक श्रवण भींचर चार भाई हैं। सबसे बड़े शादीशुदा भाई सुरेंद्र ताऊ रामचंद्र के गोद गया हुआ है। पिता बनवारी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हनुमान व मुकेश ने थोड़ी-थोड़ी करके तीन बार में अपनी जमीन बेची थी।

सबसे छोटे भाई श्रवण ने अपने हिस्से की जमीन नहीं बेची थी। उसने सीकर में एक कोचिंग में तैयारी की थी और अभी भी वह पढ़ाई कर रहा था।

बीकानेर का प्रभारी बनाया था

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 9 अक्टूबर 2025 को सदस्यता अभियान सहकारिता आंदोलन की प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग टीम में आरोपी मुकेश भींचर को बीकानेर का प्रभारी सौंपा था। वहीं आरोपी ने छह दिन पहले आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत होने जा रहे महिला एवं युवा सम्मेलन में प्रदेश सह संयोजक स्टेफी चौहान के साथ मीटिंग में शिरकत की थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले
जयपुर
Rajasthan Marriage Pre-wedding shoots and DJs are banned six communities have taken a other many major decision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 07:24 am

Published on:

24 Nov 2025 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Crime: शराब पीने से मना करती थी पत्नी, पति ने लाठी से पीट-पीटकर की हत्या, वारदात के बाद आरोपी घर से फरार

sikar Crime
सीकर

सीकर में जहरीले धुएं का नहीं खुला रहस्य, दूसरे दिन भी अस्पताल पहुंचे 25 से ज्यादा मरीज

सीकर

सीकर की बेटियों के लिए अच्छी खबर, जयपुर से शहर में शिफ्ट होगा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज

Sikar daughters Good news Mahila Polytechnic College shifted Jaipur to Sikar a new building will be constructed at a cost of Rs 8.25 crore
सीकर

सीकर में जहरीले धुएं से महिला की मौत, 15 बच्चों समेत 23 लोग अस्पताल में भर्ती; कपड़ा फैक्ट्री के नए प्लांट से गैस लीक का अंदेशा

woman died in Sikar due to toxic fumes
सीकर

सीकर जिले में जहरीले धुएं से अफरा-तफरी, 15 बच्चों सहित 22 लोग अस्पताल में भर्ती

sikar smoke
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.