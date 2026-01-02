2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: नीमकाथाना से बीजेपी के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

फूलचंद गुर्जर का जन्म नीमकाथाना क्षेत्र के मोठूका गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर (एमए) की डिग्री प्राप्त की थी।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

Phoolchand Gurjar

फूलचंद गुर्जर (फाइल फोटो-पत्रिका)

सीकर। नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के दो बार विधायक रहे वरिष्ठ किसान नेता फूलचंद गुर्जर का शुक्रवार को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही नीमकाथाना सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

फूलचंद गुर्जर की अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान को याद किया।

प्रारंभिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा

फूलचंद गुर्जर का जन्म नीमकाथाना क्षेत्र के मोठूका गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर (एमए) की डिग्री प्राप्त की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा। वर्ष 1972 से 1978 तक वे सरस्वती विद्या निकेतन, बनीपार्क (जयपुर) में अध्यापक के रूप में सेवाएं देते रहे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।

सरपंच के बाद बने विधायक

साल 1978 में वे ग्राम पंचायत बेगा की नांगल से सरपंच निर्वाचित हुए और पांच वर्षों तक गांव के विकास के लिए कार्य किया। उनकी सरल छवि और जमीनी पकड़ के चलते जनता का विश्वास लगातार मजबूत होता गया। इसी का परिणाम रहा कि वे 1985 से 1990 तक आठवीं राजस्थान विधानसभा और 1990 से 1992 तक नौवीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए।

विधानसभा में रही सक्रिय भूमिका

विधायक रहते हुए फूलचंद गुर्जर ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, सरकारी आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति (ख) में सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने किसान हितों, ग्रामीण विकास और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया। 1993 और 1998 में भी वे भाजपा से विधायक पद के प्रत्याशी रहे।

ये भी पढ़ें

Jaswant Singh: वाजपेयी दरबार के रत्न रहे जसवंत सिंह की कहानी, जानिए जसोल गांव से दिल्ली तक का सफर
जयपुर
Former Union Minister and senior BJP leader Jaswant Singh, Jaswant Singh, Jaswant Singh News, Jaswant Singh Biography, Jaswant Singh Jayanti, Jaipur News, Rajasthan News, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह न्यूज, जसवंत सिंह जीवनी, जसवंत सिंह जयंति, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 07:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: नीमकाथाना से बीजेपी के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के जन्मजात बहरेपन का होगा मुफ्त इलाज, ENT का अलग मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनेगा

Sikar Medical College
सीकर

Sikar: साल के पहले दिन हेड कांस्टेबल ले रहा था रिश्वत, अचानक पहुंची ACB टीम तो खेतों में फेंक दिए रुपए

Bribe
सीकर

फल-सब्जियों से दूरी, पाइल्स की नजदीकी

सीकर

सीकर में 14 साल की नाबालिग से दो युवकों ने किया गैंगरेप, बेसुध हालत में पहुंची घर

Gang Rape
सीकर

RSRTC : खुशखबर, खाटू के लिए चलेगी 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सुविधा

Good News 25 additional RSRTC buses run to Khatu devotees providing a BIG convenience
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.