Rajasthan: नीमकाथाना से बीजेपी के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

फूलचंद गुर्जर का जन्म नीमकाथाना क्षेत्र के मोठूका गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर (एमए) की डिग्री प्राप्त की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा। वर्ष 1972 से 1978 तक वे सरस्वती विद्या निकेतन, बनीपार्क (जयपुर) में अध्यापक के रूप में सेवाएं देते रहे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।