Rajasthan CM Announcement: CM भजनलाल की सीकर को 8 सौगातें, लेकिन जिस बड़ी घोषणा का इंतजार था वो रह गई अधूरी

Rajasthan CM Announcement: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में शुक्रवार को की गई घोषणाओं में सीकर जिले की बड़ी घोषणा की उम्मीद फिर काफूर हो गई। उन्होंने श्रीमाधोपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैड क्षमता 50 से 75 करने और लक्ष्मणगढ़ के बगड़ी स्थित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के अलावा जिले में 74.26 करोड़ से विभिन्न सड़कों के निर्माण व चौड़ाई करण की घोषणाएं ही की। लिहाजा सीकर को संभाग व नगर निगम सरीखी सौगातों की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग