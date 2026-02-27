Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इन 8 जिलों में 1 अप्रैल से शुरू होगी सरसों-चना की MSP खरीद, जानिए रेट

व्यापारियों के अनुसार कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी में जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू हुर्ई सरसों की आवक इन दिनों परवान पर हैं। मंडी एक सप्ताह से प्रतिदिन 20-25 हजार कट्टा सरसों की आवक हो रही है। टोडाभीम गौण मंडी में भी प्रतिदिन 7-8 हजार कट्टों की आवक है। मंडी नीलामी में सरसों का औसत भाव 5500-6400 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है।