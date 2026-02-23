दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र व दामाद की मौत

सदर थाना पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव (30) पुत्र पून्याराम, उनके 12 वर्षीय पुत्र गौरव जाटव तथा बड़े भाई यादराम के दामाद मिल्कीपुरा निवासी धर्मेंद्र जाटव (22) पुत्र सियाराम के रूप में हुई है। हादसे में मुनीम जाटव पुत्र यादराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।