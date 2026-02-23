23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र व दामाद की मौत

करौली जिले में लपावली रोड पर गढ़ी पनवेड़ा गांव के पास रविवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में पिता, पुत्र व दामाद शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

Feb 23, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

हिण्डौनसिटी (करौली)। लपावली रोड पर गढ़ी पनवेड़ा गांव के पास रविवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में पिता, पुत्र व दामाद शामिल हैं। हाहादसा ढाबे से खाना खाकर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर से हुआ।

सदर थाना पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव (30) पुत्र पून्याराम, उनके 12 वर्षीय पुत्र गौरव जाटव तथा बड़े भाई यादराम के दामाद मिल्कीपुरा निवासी धर्मेंद्र जाटव (22) पुत्र सियाराम के रूप में हुई है। हादसे में मुनीम जाटव पुत्र यादराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।

ढाबे पर खाना खाकर लौट रहे थे

परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र एक वर्ष पूर्व विवाह के बाद पहली बार ससुराल आया हुआ था। मेहमानबाजी के लिए चारों रात में पनवेड़ा स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। देर रात लौटते समय रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मौके से निकल रहे राहगीरों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित की दिया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी मुनेश कुमार मीणा और सदर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम लाल चौधरी भी मौके और अस्पताल पहुंचे। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

मचा कोहराम, शवों को देख बिलखे परिजन

हादसे की खबर से अलीपुरा और मिल्कीपुरा गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। पिता-पुत्र की एक साथ निकली शव यात्रा देख ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शवों के देख परिजन फफक पड़े। अलीपुरा में पिता-पुत्र की एक साथ निकली शव यात्रा को देख लोगों की आंखें नम हो गई।

ये भी पढ़ें

Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार
कोटा
Kota Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र व दामाद की मौत

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Karauli: हेलमेट पहनकर दिनदहाड़े दुकान में घुसा बदमाश, 3 मिनट में दराज तोड़कर 4 लाख किए पार

Shop Cash Theft Case
करौली

Karauli Accident: बीमार बेटे को इलाज के लिए ले जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, टक्कर मारकर बाइक समेत युवक को घसीटती रही लग्जरी कार

Accident
करौली

Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

Sarso Bhav, Sarso Bhav Today, Mandi Sarso Bhav, Mandi Sarso Bhav Today, Mustard, mustard price, mustard market price, mustard price today, सरसों, सरसों का भाव, सरसों का मंडी भाव, सरसों का आज का भाव
करौली

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

करौली

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.