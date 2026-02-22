Karauli: हेलमेट पहनकर दिनदहाड़े दुकान में घुसा बदमाश, 3 मिनट में दराज तोड़कर 4 लाख किए पार

दुकान के कर्मचारी अंकित गोयल ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे एक युवक हेलमेट पहन कर दुकान के बाहर चहलकदमी कर रहा था। साथ ही घूमते हुए किसी से मोबाइल पर काफी देर तक बात बात करता रहा। उन्होंने पास की दुकान के ग्राहक का साथी समझ का ध्यान नहीं दिया था। इस बीच उनके यहां दो खरीदारों ने करीब 4 लाख रुपए कर राशि का दी थी। जिसे दराज में रखकर लॉक कर दिया था। संभवत: बदमाश इसी की रैकी कर वारदात को अंजाम दे गया।