Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

2 Accused Arrested In Vikram Singh Murder: कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर बॉम्बे योजना में 18 फरवरी की शाम सिगरेट के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। विक्रम सिंह की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 नाबालिग बाल अपचारियों को निरुद्ध कर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा जा चुका है।