23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

Stabbing Death In Dispute Over Cigarette: कोटा में सिगरेट को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। विक्रम सिंह की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 23, 2026

Kota Murder

आरोपियों की फोटो: पत्रिका

2 Accused Arrested In Vikram Singh Murder: कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर बॉम्बे योजना में 18 फरवरी की शाम सिगरेट के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। विक्रम सिंह की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 नाबालिग बाल अपचारियों को निरुद्ध कर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा जा चुका है।

डिप्टी मनीष शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी दिन में बरड़ा बस्ती चौराहे पर सिगरेट लाने की बात को लेकर विक्रम सिंह और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उस समय विवाद शांत करा दिया था, लेकिन आरोपियों ने इसे लेकर रंजिश पाल ली।

शाम को गोलू खत्री अपने 7-8 साथियों के साथ सुभाष नगर बॉम्बे योजना स्थित दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि विक्रम सिंह को आवाज देकर बाहर बुलाया गया और दुकान से खींचकर उस पर पाइप और चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। चाकू के वार से उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की पहचान की। लगातार दबिश और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विशाल शर्मा और कुशाल बैरवा को गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने दिन के विवाद का बदला लेने की नीयत से हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा, मास्टरमाइंड निकला पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी
श्री गंगानगर
Ransom

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: मार्च से पहले RTO सख्त, बैंक फ्रीज करने के बाद इन टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई

Bank Account
कोटा

Murder: कोटा में ‘कुख्यात हिस्ट्रीशीटर’ की निर्मम हत्या, कुछ महीने पहले ही जेल से आया था बाहर

Kota Murder
कोटा

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 'गज़ब' ज्ञान, गाय और भैंस के दूध के बीच बता डाले ये फर्क

Madan Dilawar
कोटा

Kota Accident: हादसे के बाद सड़क पर तड़प रहा था 3 साल की बेटी का पिता, पुलिस जीप भी नहीं रूकी, आखिरकार मौत

Kota, Kota accident, Kota road accident, Kota bike accident, youth dies in Kota, Kota news, Rajasthan news, कोटा, कोटा एक्सीडेंट, कोटा रोड एक्सीडेंट, कोटा बाइक एक्सीडेंट, कोटा में युवक की मौत, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चार युवकों की दर्दनाक मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.