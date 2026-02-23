Murder: कोटा में ‘कुख्यात हिस्ट्रीशीटर’ की निर्मम हत्या, कुछ महीने पहले ही जेल से आया था बाहर

जानकारी यह भी सामने आई है कि कुख्यात हिस्ट्रीशीटर करीब 6-7 महीने पहले ही जेल से रिहा होकर बाहर आया था। इसी एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की पूरी वजह स्पष्ट हो सके। सीआई महेश कारवाल ने बताया कि आपसी विवाद के बाद मारपीट हुई। मामला दर्ज कर संदिग्ध आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है।