राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ‘गज़ब’ ज्ञान, गाय और भैंस के दूध के बीच बता डाले ये फर्क

मदन दिलावर ने मंच से एक काल्पनिक प्रयोग साझा किया। उन्होंने कहा, "पाँच-सात गायों और इतनी ही भैंसों को खड़ा करो जिन्होंने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ दो। भैंस का बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा, वह एक भैंस से दूसरी और दूसरी से तीसरी के नीचे जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी माँ मिलेगी। लेकिन गाय का बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगेगा।"



मंत्री के अनुसार, यह साबित करता है कि गौमाता का दूध पीने वाला बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान और विद्वान होता है, जबकि भैंस के बच्चे का माइंडसेट फिक्स (जड़) होता है।