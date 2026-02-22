Kota Accident: हादसे के बाद सड़क पर तड़प रहा था 3 साल की बेटी का पिता, पुलिस जीप भी नहीं रूकी, आखिरकार मौत

गोवंश से टकराने के ठीक बाद सड़क से एक चौपहिया वाहन निकला, लेकिन वह भी नहीं रुका। टकराने के आधा मिनट के अंतराल में पुलिस का वाहन भी सड़क से गुजरा, लेकिन वह भी नहीं रुका। इसी बीच एक घर के बाहर खड़ी महिला के चिल्लाने पर कुछ लोग घरों से बाहर निकले और दीपक को वाहन से अस्पताल पहुंचाया। हादसे का सारा घटनाक्रम सड़क किनारे स्थित एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।