KDA: श्रीमधुराधीश मंदिर कॉरिडोर से लिंक रोड तक 30 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, आज होगा होगा शिलान्यास

स्पीकर बिरला दोपहर 12 बजे शिव ज्योति विद्यालय श्रीनाथपुरम में सीआइआरसी सब रीजनल कॉन्फ्रेन्स, दोपहर 1 बजे गोदावरी धाम हनुमंत वाटिका में आयोजित उपनयन संस्कार कार्यक्रम, 1.30 बजे शुभम गार्डन में आय़ोजित पंचम सिंधी सामुहिक विवाह सम्मेलन, 1.45 पर मल्टीपरपज विद्यालय में कोटा संभाग शारिरिक शिक्षक अधिवेशन व नव वर्ष स्नेह मिलन, 2 बजे दशहरा मैदान में एसटी,एससी ओबीसी कर्मचारी संयुक्त संगठन के संभागीय अधिवेशन, 3 बजे बून्दी रोड पर आयोजित चौरसिया समाज का युवक-युवती परिचय एवं सम्मान समारोह, 4 बजे सिआम ऑडिटोरियम नयापुरा में आयोजित रैगर स्नेह मिलन समारोह एवं भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह, 5.30 बजे रिवर फ्रन्ट पर मां चम्बल की आरती एवं शाम 6 बजे देवनायारण मंदिर गोरधनपुरा में आयोजित पूर्णाहुति कार्यक्रम में शामिल होंगे।