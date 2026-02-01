JEE Main 2026 : कैटेगिरी में हो सकेगा बदलाव, स्टूडेंट्स की डिमांड पर मिलेगा विकल्प

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर एनटीए ने स्टूडेंट के हित में अंतिम करेक्शन का विकल्प देने की घोषणा की है। इसके लिए जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, स्टूडेंट्स करेक्शन के दौरान कोर्स, मीडिया ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट कोड ऑफ इलेजिब्लिटी, परीक्षा शहर, 10वीं व 12वीं की क्वालीफिकेशन डिटेल, जेंडर, कैटेगिरी में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन का अवसर 27 व 28 फरवरी को मिलेगा। करेक्शन में विद्यार्थी एग्जाम के स्टेट को नहीं बदल सकते। वह स्थायी और वर्तमान निवास के पते के अनुरूप ही चुनना होगा।