21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

JEE Main 2026 : कैटेगिरी में हो सकेगा बदलाव, स्टूडेंट्स की डिमांड पर मिलेगा विकल्प

जेईई मेन प्रवेश परीक्षा में अब तक 16 लाख से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, जो कि इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। जेईई मेन जनवरी में 14 लाख 10 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 1 लाख 70 हजार से अधिक यूनीक कैंडिडेट अब तक अप्रेल परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 21, 2026

JEE Main 2026 City Intimation Slip

JEE Main 2026 (Image Saurce: Freepik)

जेईई मेन प्रवेश परीक्षा में अब तक 16 लाख से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, जो कि इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। जेईई मेन जनवरी में 14 लाख 10 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 1 लाख 70 हजार से अधिक यूनीक कैंडिडेट अब तक अप्रेल परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। अप्रेल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 12 लाख से अधिक होगी। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 फरवरी है।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर एनटीए ने स्टूडेंट के हित में अंतिम करेक्शन का विकल्प देने की घोषणा की है। इसके लिए जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, स्टूडेंट्स करेक्शन के दौरान कोर्स, मीडिया ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट कोड ऑफ इलेजिब्लिटी, परीक्षा शहर, 10वीं व 12वीं की क्वालीफिकेशन डिटेल, जेंडर, कैटेगिरी में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन का अवसर 27 व 28 फरवरी को मिलेगा। करेक्शन में विद्यार्थी एग्जाम के स्टेट को नहीं बदल सकते। वह स्थायी और वर्तमान निवास के पते के अनुरूप ही चुनना होगा।

लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी

एनटीए के इस करेक्शन विकल्प से देश के उन लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, जिन्होंने जनवरी जेईई मेन के दौरान कैटेगिरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपन कैटेगिरी से आवेदन कर दिया था और अब कैटेगिरी दस्तावेज उपलब्ध होने पर कैटेगिरी बदलना चाहते हैं।

साथ ही, बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्होंने पूर्व में कैटेगिरी से आवेदन कर दिया और अब ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रेल 2026 के बाद का नहीं होने पर ओपन कैटेगिरी से आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे में देश के इन लाखों विद्यार्थियों को अंतिम कैटेगिरी बदलने का विकल्प मिलेगा। आवेदन के दौरान भरी गई कैटेगिरी के आधार पर ही जेईई-एडवांस्ड परीक्षा की योग्यता एवं आइआइटी, एनआइटी में आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IIT

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर

आईआईटी दिल्ली

IIT JEE

आईआईटी कानपुर

IIT Madras

JEE Exam

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 08:02 pm

Published on:

21 Feb 2026 08:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / JEE Main 2026 : कैटेगिरी में हो सकेगा बदलाव, स्टूडेंट्स की डिमांड पर मिलेगा विकल्प

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान तेज, सोयाबीन, सरसों मंदा

कोटा

Kota Gold-Silver Price: लगातार दूसरे दिन महंगी हुई चांदी, सोना इतने रुपए सस्ता, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

Kota Gold-Silver Price
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, धान व लहसुन मंदा

Kota-Mandi-News
कोटा

संगम कला ग्रुप कोटा के विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय फाइनल में दिखाएंगे दम

patrika photo
कोटा

कोटा के मोहित मेहता ने अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया

patrika photo
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.