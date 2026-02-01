21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान तेज, सोयाबीन, सरसों मंदा

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी जिंसों की आवक 50000 कट्टे की रही। गेहूं 15, धान (1509) 100 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 100, सरसों 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 21, 2026

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी जिंसों की आवक 50000 कट्टे की रही। गेहूं 15, धान (1509) 100 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 100, सरसों 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2370 से 2460, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 4100, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3900 से 4350, धान (पूसा-1) 3600 से 4200, धान (1401-1846) 3800 से 4260, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5201, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5500 से 6550, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2430, चंबल 2380, सदाबहार 2245, लोकल रिफाइंड 2170, दीप ज्योति 2260, सरसों स्वास्तिक 2570, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3050, कोटा स्वास्तिक 2670, सोना सिक्का 2930, कटारिया गोल्ड 2690 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 7000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किलो 256000 रहे। जेवराती सोने के भाव 2400 रुपए की तेजी के साथ 157400 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 158200 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 158000

गोल्ड (22 k) :146296

गोल्ड (20 k) : 137391

गोल्ड (18 k) : 126400

गोल्ड (14 k) : 111268

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा
