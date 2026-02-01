20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, धान व लहसुन मंदा

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी जिंसों की आवक 50000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 25 रुपए तेज रहा। धान 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रुपए रहा। लहसुन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया। भाव [&hellip;]

2 min read


कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 20, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी जिंसों की आवक 50000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 25 रुपए तेज रहा। धान 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रुपए रहा। लहसुन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2370 से 2450, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3900 से 4380, धान (पूसा-1) 3600 से 4200, धान (1401-1846) 3800 से 4300, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5381, सरसों 6200 से 6650, सरसों नई 5500 से 6700, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2430, चंबल 2380, सदाबहार 2245, लोकल रिफाइंड 2170, दीप ज्योति 2260, सरसों स्वास्तिक 2570, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3050, कोटा स्वास्तिक 2670, सोना सिक्का 2930, कटारिया गोल्ड 2690 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी 5 हजार तेज, सोना 1 हजार रुपए गिरा

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी में तेजी रही, जबकि सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 5000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किलो 249000 रहे। जेवराती सोने के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 155000 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 155800 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 156500

गोल्ड (22 k) :144907

गोल्ड (20 k) : 136087

गोल्ड (18 k) : 125200

गोल्ड (14 k) : 110211

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

20 Feb 2026 07:39 pm

20 Feb 2026 07:37 pm

