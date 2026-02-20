राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला राज आमेर निकला पुराना बदमाश, कोटा एसपी ने किया बड़ा खुलासा

राहुल गांधी, कोटा एसपी और पकड़ा गया आरोपी राज, फोटो - पत्रिका
Kota Crime News: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है। इस वीडियो में एक युवक ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi सहित देश के 25 सांसदों (MPs) को सरेआम गोली मारने की धमकी दी थी। कोटा शहर एसपी Tejaswini Gautam के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के हत्थे चढ़े इस आरोपी की पहचान Raj Amer के रूप में हुई है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राज कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक आदतन अपराधी है। कोटा पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से ही 4 अलग-अलग आपराधिक मामले (Criminal Cases) दर्ज हैं।
यह पूरा मामला तब गरमाया जब कांग्रेस के दिग्गज नेता Pawan Khera और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस धमकी भरे वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वीडियो में युवक बेखौफ अंदाज में सांसदों को निशाना बनाने की बात कर रहा था, जिसे पुलिस ने Security Breach और सार्वजनिक शांति भंग करने का गंभीर मामला माना है।
जैसे ही सोशल मीडिया पर आरोपी के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने की चर्चाएं शुरू हुईं, BJP कोटा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने स्पष्टीकरण जारी किया। जैन ने दो टूक शब्दों में कहा, "वायरल वीडियो में दिख रहे युवक का भारतीय जनता पार्टी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।"
कोटा पुलिस अब आरोपी राज आमेर से गहन पूछताछ (Interrogation) कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस धमकी के पीछे कोई बड़ी साजिश या नेटवर्क है, या फिर यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का एक स्टंट था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने संकेत दिए हैं कि जांच के बाद आरोपी पर कड़ी धाराएं (Strict Sections of BNS/IPC) लगाई जाएंगी।
