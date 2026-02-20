राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला राज आमेर निकला पुराना बदमाश, कोटा एसपी ने किया बड़ा खुलासा

जैसे ही सोशल मीडिया पर आरोपी के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने की चर्चाएं शुरू हुईं, BJP कोटा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने स्पष्टीकरण जारी किया। जैन ने दो टूक शब्दों में कहा, "वायरल वीडियो में दिख रहे युवक का भारतीय जनता पार्टी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।"