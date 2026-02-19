19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो सामने आने के बाद कोटा में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Feb 19, 2026

Rahul Gandhi, threat to Rahul Gandhi, death threat to Rahul Gandhi, threat to shoot Rahul Gandhi, viral video, Kota news, Rajasthan news, राहुल गांधी, राहुल गांधी को धमकी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, वायरल वीडियो, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज

राहुल गांधी और आरोपी युवक। फाइल फोटो- पत्रिका

कोटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद कोटा में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने करणी सेना से जुड़े बताए जा रहे युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

कोटा पुलिस ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी राजा आमेरा को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि उसने एक वीडियो में कांग्रेस सांसदों और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को पूछताछ के लिए उठा लिया।

युवक ने दी सफाई

हिरासत में लिए जाने के बाद राजा आमेरा ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे वायरल वीडियो की कोई जानकारी नहीं है और विपक्षी दल फर्जी आईडी बनाकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने खुद को सनातन से जुड़ा बताते हुए कहा कि वह देश को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो मिला था, जिसमें युवक खुद को करणी सेना से जुड़ा बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैंबर में हुई घटना का जिक्र कर रहा था। वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

वीडियो में युवक ने कहा था कि ओम बिरला के साथ विपक्ष के 25 सांसदों ने जो बदतमीजी की है, वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसी घटना दोबारा हुई तो संबंधित सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की जाएगी और राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी। युवक ने यह भी कहा कि यदि उसकी धमकी के बाद उसे जेल भी जाना पड़े तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

डोटासरा का पलटवार

वहीं राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को खुलेआम हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। यह RSS की वही जहरीली मानसिकता है, जिसने कभी नाथूराम गोडसे को जन्म दिया था। ये BJP-RSS की कट्टर वैचारिक उग्रता का मॉडल है, जहां असहमति और विरोध को "राष्ट्र-विरोध" बताकर पहले माहौल बनाया जाता है और अंत में हिंसा की जमीन तैयार करते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क
पाली
Road Project, Pali New Road Project, Deputy Chief Minister Diya Kumari, Pali Pushkar New Road, Pali Pushkar Road Project, Pali News, रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यू रोड प्रोजेक्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पाली पुष्कर न्यू रोड, पाली पुष्कर रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / ‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: बड़े बदलाव के साथ होगा पंचायत चुनाव, जानें कैसा होगा इस बार का बैलेट पेपर?

Panchayat By-Election
कोटा

Kota News : पीजीसीआइएल टॉवर शिफि्टंग के लिए मुआवजा राशि के चेक किए वितरित

कोटा विकास प्रा​धिकरण।
कोटा

Kota News: कोर्ट ने महिला को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, युवक की चाकू मारकर की थी हत्या

कोटा न्यायालय परिसर
कोटा

Kota Crime: वर्दी का रौब दिखाकर 1.5 लाख की डिमांड, कांस्टेबल पर SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Kota Constable Manish Yadav
कोटा

Kota: तेज रफ्तार कार ने ली परिवार के इकलौते बेटे की जान, मौत के बाद मचा कोहराम, 1 साल पहले पिता का हुआ था निधन

Kota Accident
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.