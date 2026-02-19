‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

राहुल गांधी और आरोपी युवक। फाइल फोटो- पत्रिका
कोटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद कोटा में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने करणी सेना से जुड़े बताए जा रहे युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
कोटा पुलिस ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी राजा आमेरा को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि उसने एक वीडियो में कांग्रेस सांसदों और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को पूछताछ के लिए उठा लिया।
हिरासत में लिए जाने के बाद राजा आमेरा ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे वायरल वीडियो की कोई जानकारी नहीं है और विपक्षी दल फर्जी आईडी बनाकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने खुद को सनातन से जुड़ा बताते हुए कहा कि वह देश को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो मिला था, जिसमें युवक खुद को करणी सेना से जुड़ा बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैंबर में हुई घटना का जिक्र कर रहा था। वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।
वीडियो में युवक ने कहा था कि ओम बिरला के साथ विपक्ष के 25 सांसदों ने जो बदतमीजी की है, वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसी घटना दोबारा हुई तो संबंधित सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की जाएगी और राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी। युवक ने यह भी कहा कि यदि उसकी धमकी के बाद उसे जेल भी जाना पड़े तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
वहीं राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को खुलेआम हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। यह RSS की वही जहरीली मानसिकता है, जिसने कभी नाथूराम गोडसे को जन्म दिया था। ये BJP-RSS की कट्टर वैचारिक उग्रता का मॉडल है, जहां असहमति और विरोध को "राष्ट्र-विरोध" बताकर पहले माहौल बनाया जाता है और अंत में हिंसा की जमीन तैयार करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग