‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

हिरासत में लिए जाने के बाद राजा आमेरा ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे वायरल वीडियो की कोई जानकारी नहीं है और विपक्षी दल फर्जी आईडी बनाकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने खुद को सनातन से जुड़ा बताते हुए कहा कि वह देश को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो मिला था, जिसमें युवक खुद को करणी सेना से जुड़ा बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैंबर में हुई घटना का जिक्र कर रहा था। वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।