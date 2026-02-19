Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कीर्ति कुमार कब से यह तस्करी कर रहा था और क्या जेल के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। यह मामला जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जो लोग जेल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वही अगर तस्कर बन जाएं तो कैदियों तक नशा पहुंचने से रोकना कैसे संभव होगा?