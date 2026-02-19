Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा

कोटा सेंट्रल जेल
Kota News: कोटा की सेंट्रल जेल में तैनात एक होमगार्ड जवान को जेल के अंदर नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। आरोपी ने इसके लिए बेहद चालाक तरीका अपनाया था। जेल प्रशासन ने इस संबंध में तुरंत नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज करावाई है। साथ ही आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नागर ने बताया कि आरोपी कीर्ति कुमार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से 35 ग्राम चरस, जर्दे की पुड़िया और सिगरेट रैपर बरामद हुए है।
पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब शिफ्ट बदलने के दौरान जेल में प्रवेश कर रहे कर्मियों की रूटीन तलाशी ली जा रही थी। RAC जवान संदीप कुमार ने होमगार्ड कीर्ति कुमार के दाएं पैर के जूते की जांच की तो सोल के नीचे छिपी हुई जगह में नशीला पदार्थ मिला।
जब कीर्ति कुमार से इस बारे में पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद फौरन जाप्ता प्रभारी भगत सिंह और फिर जेल अधीक्षक भैरव सिंह राठौर को सूचना दी गई।
कोटा जेल में सुरक्षा के लिहाज से हर महीने RAC जवानों के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई जाती है। कीर्ति कुमार 1 फरवरी से कोटा जेल में ड्यूटी पर तैनात था। जेल में हर महीने होमगार्ड मुख्यालय से 25 से 30 जवान तैनात किए जाते हैं।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कीर्ति कुमार कब से यह तस्करी कर रहा था और क्या जेल के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। यह मामला जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जो लोग जेल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वही अगर तस्कर बन जाएं तो कैदियों तक नशा पहुंचने से रोकना कैसे संभव होगा?
