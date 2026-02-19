19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा

कोटा केंद्रीय कारागार में तैनात होमगार्ड जवान कीर्ति कुमार को जूते के सोल में चरस छिपाकर जेल के अंदर ले जाते हुए पकड़ा गया। RAC जवान ने रूटीन तलाशी में भांडाफोड़ किया। पुलिस ने NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर 35 ग्राम चरस, जर्दा और सिगरेट रैपर जब्त किए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Gajanand Prajapat

Feb 19, 2026

कोटा सेंट्रल जेल

Kota News: कोटा की सेंट्रल जेल में तैनात एक होमगार्ड जवान को जेल के अंदर नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। आरोपी ने इसके लिए बेहद चालाक तरीका अपनाया था। जेल प्रशासन ने इस संबंध में तुरंत नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज करावाई है। साथ ही आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नागर ने बताया कि आरोपी कीर्ति कुमार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से 35 ग्राम चरस, जर्दे की पुड़िया और सिगरेट रैपर बरामद हुए है।

अपनाया तस्करी का अनोखा तरीका

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब शिफ्ट बदलने के दौरान जेल में प्रवेश कर रहे कर्मियों की रूटीन तलाशी ली जा रही थी। RAC जवान संदीप कुमार ने होमगार्ड कीर्ति कुमार के दाएं पैर के जूते की जांच की तो सोल के नीचे छिपी हुई जगह में नशीला पदार्थ मिला।

जब कीर्ति कुमार से इस बारे में पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद फौरन जाप्ता प्रभारी भगत सिंह और फिर जेल अधीक्षक भैरव सिंह राठौर को सूचना दी गई।

अन्य सुरक्षा कर्मियों की जांच जारी

कोटा जेल में सुरक्षा के लिहाज से हर महीने RAC जवानों के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई जाती है। कीर्ति कुमार 1 फरवरी से कोटा जेल में ड्यूटी पर तैनात था। जेल में हर महीने होमगार्ड मुख्यालय से 25 से 30 जवान तैनात किए जाते हैं।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कीर्ति कुमार कब से यह तस्करी कर रहा था और क्या जेल के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। यह मामला जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जो लोग जेल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वही अगर तस्कर बन जाएं तो कैदियों तक नशा पहुंचने से रोकना कैसे संभव होगा?

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आदिवासी महिलाओं की खुशहाली के रंग, गालों पर महकेगी हर्बल गुलाल, प्रदेशभर में डिमांड
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

Rahul Gandhi, threat to Rahul Gandhi, death threat to Rahul Gandhi, threat to shoot Rahul Gandhi, viral video, Kota news, Rajasthan news, राहुल गांधी, राहुल गांधी को धमकी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, वायरल वीडियो, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा

Rajasthan Panchayat Election: बड़े बदलाव के साथ होगा पंचायत चुनाव, जानें कैसा होगा इस बार का बैलेट पेपर?

Panchayat By-Election
कोटा

Kota News : पीजीसीआइएल टॉवर शिफि्टंग के लिए मुआवजा राशि के चेक किए वितरित

कोटा विकास प्रा​धिकरण।
कोटा

Kota News: कोर्ट ने महिला को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, युवक की चाकू मारकर की थी हत्या

कोटा न्यायालय परिसर
कोटा

Kota Crime: वर्दी का रौब दिखाकर 1.5 लाख की डिमांड, कांस्टेबल पर SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Kota Constable Manish Yadav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.