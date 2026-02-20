Kota Accident: परीक्षा देकर लौट रहे B.Tech स्टूडेंट को ट्रोले ने कुचला, 100 मीटर तक घसीटा, 6 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

Youth Died In Kota Accident: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में रेलवे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा देकर घर लौट रहे युवक की मौत हो गई। आमने-सामने की टक्कर के बाद युवक और उसकी स्कूटी ट्रोले में फंस गए। चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि ट्रोले में बैठे एक व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया है।