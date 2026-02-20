Kota Accident: परीक्षा देकर लौट रहे B.Tech स्टूडेंट को ट्रोले ने कुचला, 100 मीटर तक घसीटा, 6 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

मृतक की फोटो: पत्रिका
Youth Died In Kota Accident: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में रेलवे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा देकर घर लौट रहे युवक की मौत हो गई। आमने-सामने की टक्कर के बाद युवक और उसकी स्कूटी ट्रोले में फंस गए। चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि ट्रोले में बैठे एक व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया है।
अनंतपुरा सीआइ रमेश कविया ने बताया कि मृतक सुजीत पारेता (35) मूल रूप से असनावर अकलेरा (जिला झालावाड़) का निवासी था और वर्तमान में कोटा के महावीर नगर क्षेत्र में रह रहा था। वह स्कूटी से पत्थर मंडी रोड से गुजर रहा था, तभी सामने से आए ट्रोले ने टक्कर मार दी।
गंभीर हालत में उसे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। पिता शिवलाल पारेता ने बताया कि सुजीत पिछले पांच वर्षों से कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।
इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया था और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। गुरुवार सुबह वह रानपुर क्षेत्र स्थित केंद्र पर रेलवे जेई की परीक्षा देने गया था। दोपहर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क किया, तब पुलिसकर्मी से हादसे की जानकारी मिली। सुजीत विवाहित था और उसके छह साल का बेटा है। पुलिस ने ट्रोला व स्कूटी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी।
