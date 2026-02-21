Kota Gold-Silver Price: लगातार दूसरे दिन महंगी हुई चांदी, सोना इतने रुपए सस्ता, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

इससे पहले गुरुवार को कोटा सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में तेजी देखने को मिली थी। चांदी के भाव 4000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किलो 244000 रहे थे। वहीं, जेवराती सोने के भाव 1800 रुपए की तेजी के साथ 156000 प्रति 10 ग्राम पर आ गए थे। शुद्ध सोने के भाव 156800 हो गए थे।