रविवार को घूमने के लिए बेस्ट है राजस्थान का ये पार्क, एक साथ देख सकते हैं दुनिया की कई फेमस जगह, जानें एंट्री फीस और टाइम

पार्क में प्रवेश शुल्क भी बहुत कम है। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए टिकट 10 रुपए तथा 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5 रुपए निर्धारित है। परिसर में फूड कोर्ट भी उपलब्ध है, जहां पर्यटक स्नैक्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। रविवार या अवकाश के दिन परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए यह स्थान शहर के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है।