Rajasthan Accident: सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक-शिक्षिका घायल, तेज रफ्तार जीप ने बाइक को मारी टक्कर, हालत गंभीर

रास्ते में मुख्य सड़क पर बपावरकलां से छबड़ा की ओर जा रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों उछलकर सड़क पर गिरे। वहीं बाइक जीप के नीचे फंस गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। दोनों घायलों को संभाला और पुलिस को सूचित किया। घायल शिक्षकों को एंबुलेंस से बपावरकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बारां रैफर कर दिया। अध्यापिका मनीषा के सिर में गंभीर चोट होने से उसे बारां व फिर कोटा रैफर किया गया है। वहीं शिक्षक महावीर को बारां के एक निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जीप को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।