22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Accident: सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक-शिक्षिका घायल, तेज रफ्तार जीप ने बाइक को मारी टक्कर, हालत गंभीर

Govt Teacher Injured In Accident: घायल शिक्षकों को एंबुलेंस से बपावरकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बारां रैफर कर दिया। अध्यापिका मनीषा के सिर में गंभीर चोट होने से उसे बारां व फिर कोटा रैफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 22, 2026

Kota Accident

हादसे का फोटो: पत्रिका

High Speed Jeep Hit Bike: छबड़ा-बपावरकलां स्टेट हाइवे पर शनिवार को लबानिया गांव के पास सड़क पर तेजगति से आ रही एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सरकारी स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लबानिया के शिक्षक महावीर मीणा व शिक्षिका मनीषा गोचर की ड्यूटी प्राथमिक स्कूल में भी लगा रखी है। शनिवार को दोनों बाइक से प्राथमिक स्कूल जा रहे थे।

रास्ते में मुख्य सड़क पर बपावरकलां से छबड़ा की ओर जा रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों उछलकर सड़क पर गिरे। वहीं बाइक जीप के नीचे फंस गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। दोनों घायलों को संभाला और पुलिस को सूचित किया। घायल शिक्षकों को एंबुलेंस से बपावरकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बारां रैफर कर दिया। अध्यापिका मनीषा के सिर में गंभीर चोट होने से उसे बारां व फिर कोटा रैफर किया गया है। वहीं शिक्षक महावीर को बारां के एक निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जीप को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

दो जगह चल रहा एक स्कूल, रोजाना जाना पड़ता है

बपावरकलां-छबड़ा स्टेट हाईवे सड़क पर संचालित लबानिया के स्कूल में कक्षों की कमी से सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन होता है। प्राथमिक स्तर की कक्षाएं पांच सौ मीटर दूर गांव के अंदर संचालित प्राथमिक स्कूल भवन में संचालित होती है। कार्यरत दोनों शिक्षक प्राथमिक स्कूल में कालांश लेने माध्यमिक स्कूल से रोजाना इसी तरह बाइक से आते-जाते है। शनिवार को भी दोनों शिक्षक बाइक से प्राथमिक स्कूल जा रहे थे, मुख्य सड़क से नीचे संपर्क सड़क पर उतरते समय मुख्य सड़क पर तेज गति से आ रही जीप ने टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें

Nagaur Road Accident: जोधपुर से सुजानगढ़ जा रही बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, 26 यात्री लहूलुहान, चालक के टूटे दोनों पैर
नागौर
Nagaur road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रितु सैनी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Accident: सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक-शिक्षिका घायल, तेज रफ्तार जीप ने बाइक को मारी टक्कर, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

KDA: श्रीमधुराधीश मंदिर कॉरिडोर से लिंक रोड तक 30 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, आज होगा होगा शिलान्यास

Mathuradheesh-ji-corridor-
कोटा

रविवार को घूमने के लिए बेस्ट है राजस्थान का ये पार्क, एक साथ देख सकते हैं दुनिया की कई फेमस जगह, जानें एंट्री फीस और टाइम

Seven Wonder Kota
कोटा

Kota: 'हिजाब हटाने के बाद ही मिलेगा प्रवेश', नाराज छात्रा ने छोड़ी सरकारी परीक्षा, सीधी पहुंची हाईकोर्ट… हुआ ये ऑर्डर

कोटा

JEE Main 2026 : कैटेगिरी में हो सकेगा बदलाव, स्टूडेंट्स की डिमांड पर मिलेगा विकल्प

JEE Main 2026 City Intimation Slip
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान तेज, सोयाबीन, सरसों मंदा

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.