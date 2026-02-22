Kota Success Story: 4 बार फेल होने के बाद नहीं मानी हार, मेरठ के भानुप्रताप ने JEE Main में हासिल किए 96.7039 पर्सेंटाइल

JEE Main Motivational Story: कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है, जहां आगे बढ़ने से ज्यादा आसान हार मान लेना लगता है। लेकिन जो लोग डर और निराशा से आगे निकलने का साहस जुटा लेते हैं, वही अपनी तकदीर बदलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के छोटे से गांव कुरलसी के भानुप्रताप सिंह की कहानी इसी हौसले और उम्मीद की मिसाल है।