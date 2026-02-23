मास्टरमाइंड पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी, राजस्थान में 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा

फोटो-AI
Rajasthan Crime News: 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चौथे आरोपी विशाल (21) निवासी धालीवाल दोना कॉलोनी, थाना बडला चौकी सदर कपूरथला, जिला कपूरथला (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है।
इससे पहले महकदीप सिंह (22), अमरीक सिंह (26) और जगदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह (24) निवासी धक्का बस्ती घड़साना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा चुका है।
थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 12 फरवरी को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए कार्तिक जाखड़ का नाम लेकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जिस विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई, वह व्हाट्सएप आईडी विशाल ने महकदीप और अमरीक के मोबाइल पर शुरू करवाई गई थी।
जांगिड के अनुसार विशाल घड़साना में अपने मामा के यहां आया था, जहां उसका संपर्क महकदीप और अन्य आरोपियों से हुआ। जानकारी मिलने पर कि वह दुबई होकर आया है, आरोपियों ने उससे दुबई नंबर से व्हाट्सएप शुरू करवाने को कहा।
विशाल ने अपने जानकार से ओटीपी मंगवाकर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप सक्रिय कराया। इसी नंबर से कपड़ा व्यापारी को दो बार कॉल कर रंगदारी मांगी गई। पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार महकदीप सिंह का आपराधिक इतिहास गंभीर है। वर्ष 2019 में धक्का बस्ती के शंकर की हत्या तथा 7 नवंबर 2023 को पंजाब के तरनतारन जिले के हरिके थाना क्षेत्र के तुंग गांव में इकबाल सिंह, लखविंद्र कौर और सतनाम कौर के ट्रिपल मर्डर में उसकी संलिप्तता उजागर हुई थी। 10 दिसंबर 2022 को हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग में भी उसकी भूमिका रही। हालिया प्रकरण में वह 50 लाख की रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड पाया गया है।
