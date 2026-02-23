23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

मास्टरमाइंड पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी, राजस्थान में 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा

Rajasthan Ransom Case Accused Arrested: राजस्थान में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि रंगदारी के लिए इस्तेमाल किया गया व्हाट्सएप अकाउंट दुबई से लिए गए OTP के जरिए सक्रिय किया था। मामले का मास्टरमाइंड पंजाब के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Feb 23, 2026

Ransom

फोटो-AI

Rajasthan Crime News: 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चौथे आरोपी विशाल (21) निवासी धालीवाल दोना कॉलोनी, थाना बडला चौकी सदर कपूरथला, जिला कपूरथला (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले महकदीप सिंह (22), अमरीक सिंह (26) और जगदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह (24) निवासी धक्का बस्ती घड़साना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा चुका है।

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 12 फरवरी को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए कार्तिक जाखड़ का नाम लेकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जिस विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई, वह व्हाट्सएप आईडी विशाल ने महकदीप और अमरीक के मोबाइल पर शुरू करवाई गई थी।

दुबई से OTP लेकर शुरू कराया व्हाट्सएप

जांगिड के अनुसार विशाल घड़साना में अपने मामा के यहां आया था, जहां उसका संपर्क महकदीप और अन्य आरोपियों से हुआ। जानकारी मिलने पर कि वह दुबई होकर आया है, आरोपियों ने उससे दुबई नंबर से व्हाट्सएप शुरू करवाने को कहा।

विशाल ने अपने जानकार से ओटीपी मंगवाकर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप सक्रिय कराया। इसी नंबर से कपड़ा व्यापारी को दो बार कॉल कर रंगदारी मांगी गई। पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही है।

चर्चित ट्रिपल मर्डर और रंगदारी से कनेक्शन

पुलिस के अनुसार महकदीप सिंह का आपराधिक इतिहास गंभीर है। वर्ष 2019 में धक्का बस्ती के शंकर की हत्या तथा 7 नवंबर 2023 को पंजाब के तरनतारन जिले के हरिके थाना क्षेत्र के तुंग गांव में इकबाल सिंह, लखविंद्र कौर और सतनाम कौर के ट्रिपल मर्डर में उसकी संलिप्तता उजागर हुई थी। 10 दिसंबर 2022 को हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग में भी उसकी भूमिका रही। हालिया प्रकरण में वह 50 लाख की रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड पाया गया है।

ये भी पढ़ें

Murder: कोटा में ‘कुख्यात हिस्ट्रीशीटर’ की निर्मम हत्या, कुछ महीने पहले ही जेल से आया था बाहर
कोटा
Kota Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / मास्टरमाइंड पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी, राजस्थान में 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपातकाल से मिले सबक पर विद्यार्थियों ने रखे विचार

श्री गंगानगर

नई सड़कें रुकीं, पुरानी भी धंसीं: थमा नहीं शहर का विकास थमा

श्री गंगानगर

प्रीगाबालिन तस्करी पर पुलिस का नया प्लान: अब एसआईटी बनाएगी दवा सप्लाई की कुंडली

श्री गंगानगर

92 निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, पांच कार्य बिना किए ही किया भुगतान दो बीडीओ सहित सरपंच-अधिकारियों पर कार्रवाई के 15 दिन के निर्देश, फिर भी सुस्ती

श्री गंगानगर

कुलिश जन्म शताब्दी पर राजस्थान पत्रिका का बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय में विशेष व्याख्यान

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.