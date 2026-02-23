मास्टरमाइंड पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी, राजस्थान में 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार महकदीप सिंह का आपराधिक इतिहास गंभीर है। वर्ष 2019 में धक्का बस्ती के शंकर की हत्या तथा 7 नवंबर 2023 को पंजाब के तरनतारन जिले के हरिके थाना क्षेत्र के तुंग गांव में इकबाल सिंह, लखविंद्र कौर और सतनाम कौर के ट्रिपल मर्डर में उसकी संलिप्तता उजागर हुई थी। 10 दिसंबर 2022 को हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग में भी उसकी भूमिका रही। हालिया प्रकरण में वह 50 लाख की रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड पाया गया है।