नई सड़कें रुकीं, पुरानी भी धंसीं: थमा नहीं शहर का विकास थमा

श्रीगंगानगर. शहर में विकास कार्य इन दिनों ठप पड़े हैं। नई सड़कों का निर्माण टेंडर प्रक्रिया अटकने के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है, वहीं पुरानी सड़कों की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। शहर की अधिकांश सड़कों की सेहत बिगड़ चुकी है, इससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में जलापूर्ति सुधार के लिए बिछाई जा रही वाटरलाइन के कारण कई प्रमुख सड़कें जगह-जगह धंस गई हैं। मरम्मत कार्य समय पर न होने से गड्ढे और उखड़े हिस्से दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का ढिंढोरा ऐसा पीटा कि करीब तीन माह से विकास योजनाओं को स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है। जब तक टेंडर फाइनल नहीं होते, तब तक नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मजबूती का काम अधर में लटका रहेगा। इस बीच, वाटर लाइन बिछाने के नाम पर इस वजह से न्यायिक अधिकारियों की सिविल लाइन्स एरिया में दीपावली पर बनी सड़कें धंस चुकी है। इन सड़कों पर कभी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। गारंटी पीरियड के बावजूद इन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है।

