नौकरी नहीं, मिशन है नर्सिंग: बदलते दौर में नए अवसरों की खुली पाठशाला

श्रीगंगानगर.बदलती नौकरियों और शिक्षा अवसरों के परिदृश्य के बीच राजस्थान पत्रिका की ओर से श्रद्धेय कपूरचंद कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन राजस्थान पत्रिका एवं बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय की ओर से किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों,नर्सिंग ट्यूटर एवं स्टाफ ने भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.शिवइंद्रपाल सिंह बराड़ ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विद्यार्थी ऐसे आयोजनों से प्राप्त सीख को अपने करियर और व्यक्तित्व निर्माण में अपनाएं। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया।