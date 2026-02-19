19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

नौकरी नहीं, मिशन है नर्सिंग: बदलते दौर में नए अवसरों की खुली पाठशाला

श्रीगंगानगर.बदलती नौकरियों और शिक्षा अवसरों के परिदृश्य के बीच राजस्थान पत्रिका की ओर से श्रद्धेय कपूरचंद कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन राजस्थान पत्रिका एवं बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय की ओर से किया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Feb 19, 2026

श्रीगंगानगर.बदलती नौकरियों और शिक्षा अवसरों के परिदृश्य के बीच राजस्थान पत्रिका की ओर से श्रद्धेय कपूरचंद कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन राजस्थान पत्रिका एवं बीएससी नर्सिंग राजकीय महाविद्यालय की ओर से किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों,नर्सिंग ट्यूटर एवं स्टाफ ने भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.शिवइंद्रपाल सिंह बराड़ ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विद्यार्थी ऐसे आयोजनों से प्राप्त सीख को अपने करियर और व्यक्तित्व निर्माण में अपनाएं। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया।

युवा लक्ष्य तय करें, नेतृत्व क्षमता विकसित करें: डॉ. राजेंद्र गर्ग

राजकीय जिला चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष एनेस्थिसियोलॉजी डॉ.राजेंद्र गर्ग ने कहा कि नर्सिंग केवल रोजगार नहीं,बल्कि सेवा,समर्पण और मानवीय संवेदनाओं का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा में विशेषज्ञता,अनुसंधान,अस्पताल प्रबंधन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ईमानदारी,अनुशासन और रोगी की गरिमा का सम्मान ही सच्चे स्वास्थ्यकर्मी की पहचान है। युवाओं को स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर अध्ययन और नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए।

नर्सिंग में अपार करियर संभावनाएं: डॉ.अनिशा गुप्ता

राजकीय मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर (एनेस्थिसियोलॉजी) एवं ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर डॉ. अनिशा गुप्ता ने कहा कि नर्सिंग अब केवल रोगी देखभाल तक सीमित नहीं है। क्रिटिकल केयर, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, नियोनेटल,मनोरोग और इमरजेंसी नर्सिंग सहित नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स एजुकेटर,हॉस्पिटल मैनेजमेंट,इन्फॉर्मेटिक्स नर्सिंग और क्लिनिकल रिसर्च जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और कौशल विकास को सफलता की कुंजी बताया।

करियर और नेतृत्व से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा

कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र भी हुआ,जिसमें करियर और नेतृत्व से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई। संचालन नर्सिंग ट्यूटर मंजू पंवार ने किया। कार्यक्रम में नर्सिंग ट्यूटर व अन्य स्टाफ में सरोज रानी,जगमीत कौर,राधेश्याम,डिंपल यादव,मनीषा गुप्ता,ज्योति बालाजी रमनदीप कौर व राजपाल आदि भी शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / नौकरी नहीं, मिशन है नर्सिंग: बदलते दौर में नए अवसरों की खुली पाठशाला

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sriganganagar Murder: पड़ोसी से पत्नी के प्रेम संबंध, प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, गला घोंटकर सिर पर मारी ईंट

rajasthan police
श्री गंगानगर

Rajasthan: चलती ई-स्कूटी बनी आग का गोला, सड़क पर मची अफरा-तफरी, व्यापारी की बाल-बाल बची जान

Scooter fire
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: रात में मां के साथ सोई थी, सुबह डिग्गी में मिला ढाई माह की बच्ची का शव; इलाके मेें फैली सनसनी

Ghadsana murder case
श्री गंगानगर

राजस्थान: पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

श्री गंगानगर

ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: पत्नी ने प्रेमी संग रचा षड्यंत्र, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.