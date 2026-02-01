Rajasthan: चलती ई-स्कूटी बनी आग का गोला, सड़क पर मची अफरा-तफरी, व्यापारी की बाल-बाल बची जान

सूचना मिलते ही अग्निशमन सेवा केंद्र की फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूटी एक ब्रांडेड कंपनी की थी। घटना के दौरान कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं।