Sriganganagar Murder: पड़ोसी से पत्नी के प्रेम संबंध, प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, गला घोंटकर सिर पर मारी ईंट

जांच अधिकारी उप निरीक्षक रामेश्वर लाल विश्नोई ने बताया कि 13 जनवरी को भजनलाल नायक नई मंडी घड़साना में मजदूरी करने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक भजनलाल और आरोपी प्रभुदयाल नायक आपस में पड़ोसी हैं और चक 4 जेडडब्ल्यूएम बेहवाला के रहने वाले हैं।