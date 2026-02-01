प्रीगाबालिन तस्करी पर पुलिस का नया प्लान: अब एसआईटी बनाएगी दवा सप्लाई की कुंडली

श्रीगंगानगर। जिले में नशे के तौर पर इस्तेमाल हो रही प्रतिबंधित प्रीगाबालिन की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने इस काम के लिए विशेष टीम (एसआईटी) का गठन किया है, जो दवा कंपनियों से डेटा जुटाकर तस्करों तक सीधे पहुंचने की रणनीति पर काम करेगी। पुलिस की विशेष टीम प्रतिबंधित प्रीगाबालिन कैप्सूल और टेबलेट बनाने वाली कंपनियों तक जाएगी और वहां से डेटा जुटाएगी कि यह दवा किन लोगों तक पहुंची। इसके अलावा टीम यह भी पता लगाएगी कि इस अवैध कारोबार में कौन-कौन बड़े तस्कर शामिल हैं। सीओ सिटी आईपीएस विशाल जांगिड़ ने बताया कि जिले में प्रीगाबालिन की भारी मात्रा में आवक हो रही है। टीम का मुख्य ध्यान इसी सप्लाई चेन को तोड़ने और बड़े तस्करों की पहचान कर पकड़ने पर रहेगा। पुलिस की रणनीति में दवा कंपनियों और वितरकों से बिक्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना, माल किस रास्ते से लोगों तक पहुंचता है, इसका पता लगाना, अवैध कारोबार के प्रमुख खेप को निशाना बनाना, पूरे जिले में तस्करी के नेटवर्क की जांच शामिल है। आईपीएस जांगिड़ का कहना है कि यह कदम जिले में प्रीगाबालिन के अवैध कारोबार और नशे के मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।