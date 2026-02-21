रघुनाथपुरा में ‘कागजी विकास’ का खेल: 48.35 लाख रुपए वसूले जाएंगे, 21 कार्मिक दोषी

जांच रिपोर्ट के अनुसार सरपंच कौशल्या सहारण पर 16,92,291, सावित्री देवी सरपंच 50,353, पूर्णचंद गेदर ग्राम विकास अधिकारी पर 2,46,226, बाला सिंह ग्राम विकास अधिकारी 1,59,188, मैनपाल कार्यवाहक बीडीओ 9,32,132, सुनील नागौरी ग्राम विकास अधिकारी 14,512, हरीराम ग्राम विकास अधिकारी 3,40,237, अमनदीप ग्राम विकास अधिकारी 50,352, ओमनाथ कनिष्ठ सहायक 67,558, दिनेश कुमार बिश्नोई कनिष्ठ सहायक 5,984, लक्ष्मी नारायण कनिष्ठ तकनीकी सहायक 68,983, अमरजीत सिंह कनिष्ठ तकनीकी सहायक 70,180, नागराज दाधीच कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2,25,191और अशोक गक्खड़ कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 2,21,195 रुपए वसूलने हैं। इसके अलावा तकनीकी सहायकों में राधेराम रेवाड़ सहायक अभियंता 1,98,863, प्रियवृत सिंह सहायक अभियंता 49,266, परमपाल सहायक अभियंता 13,512, बलमीत सिंह सहायक अभियंता 20,914, जगदीश गाबा एएओ प्रथम 3,11,220, विनोद रेगर विकास अधिकारी 56,295 तथा रोमा सहारण विकास अधिकारी) 41,138 की वसूली तय की गई है।