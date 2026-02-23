Kota: मार्च से पहले RTO सख्त, बैंक फ्रीज करने के बाद इन टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई

जानकारी मिलते ही संबंधित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार हर वर्ष मार्च से पहले बकाया टैक्स की सूची तैयार कर वसूली अभियान चलाया जाता है। निरीक्षकों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं और सड़कों पर विशेष चेकिंग अभियान भी संचालित होता है। हालांकि इस बार कोटा रीजन में परिवहन निरीक्षकों की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ रही है। ऐसे में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधे बैंक खातों को फ्रीज कराने और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू की है।