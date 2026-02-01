करौली जिले को मिले 63 नए पटवारी, कलेक्टर ने जारी किए नियुक्ति आदेश, जानें कब से शुरू होगा प्रशिक्षण

Karauli News: राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी नवनियुक्त पटवारियों को अब जल्द ही फील्ड में जिम्मेदारी संभालने से पहले प्रशिक्षण लेना होगा।