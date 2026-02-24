राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा कब? उम्मीदवारों की धड़कनें तेज, गांव-गांव में बढ़ी सियासी हलचल

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान सहित श्रीमहावीरजी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धुरी माने जाने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा का इंतजार अब उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए असमंजस का सबब बनता जा रहा है।