Karauli: कुंड में डूबने से दो युवकों की मौत, एक माह पहले हुई थी सगाई, दूसरे का होना था गौता

कुंड में डूबे मजदूरों के शव का पुलिस ने गुढ़ाचन्द्रजी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिजनों की सहमति से तहरीर देकर मेडिकल बोर्ड से देर शाम को पोस्टमार्टम करा दिया। लेकिन शव सुपुर्दगी के दौरान परिजनों ने दोनों के शवों को लेने से इनकार कर दिया। रात तक परिजनों ने शव नहीं लिया और प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग करते रहे। ऐसे में पुलिस रात तक अस्पताल में रुकी रही और समझाइश करती रही। थाना प्रभारी ओमेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में देर रात तक पुलिस प्रशासन की ओर से समझाइश का दौर चलता रहा।