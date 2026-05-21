Mandi Bhav : सरसों का भाव 7700 रु प्रति क्विंटल पहुंचा, राजस्थान में अब बढ़ेगी तेल की कीमतें

Mandi Bhav : हिण्डौनसिटी जिले की कृषि उपज मंडियों में सरसों के भावों ने इस सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दर्ज की है। बड़ी ऑयल मिलों में मांग बढ़ने से सरसों के दामों को पंख लग गए है। बीते सात दिनों में सरसों के भाव प्रतिदिन 30 से 50 रुपए तक बढ़ते रहे और बुधवार को कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी में 42 ऑयल कंडीशन सरसों का भाव 7700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। यह अब तक की सबसे बड़ी छलांग है, जिसमें मात्र एक सप्ताह में 600 रुपए प्रति क्विटल का इजाफा हुआ है। ऐसे में अब सरसों के तेल के खुदरा भावों में ताव आने की संभावना है।