World Hypertension Day Special : हिण्डौन सिटी में 4 माह में मिले 838 नए रोगी, डाक्टर ने बताए लक्षण

World Hypertension Day Special : अनियमित दिनचर्या और बदले खानपान के साथ भागदौड़ की जिंदगी में युवा पीढ़ी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की गिरफ्त में आ रही है। शहर से लेकर गांवों में खुली आबोहवा में रहने वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आज के दौर में आनुवंशिकता से ज्यादा आधुनिक जीवन शैली और मानसिक तनाव हाइपरटेंशन की वजह बन रहा है। हिण्डौनसिटी जिला चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले रोगियों में से कमोबेश हर 10वां रोगी हाइपरटेंशन के उपचार परामर्श के लिए पहुंच रहा है। चिकित्सालय की एनसीडी क्लीनिक में हर माह हाइपरटेंशन के 200 नए रोगी स्क्रीनिंग में सामने आ रहे हैं।