RMCTA Protest : राजस्थान में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र और बढ़ेगी! RMCTA ने जताया कड़ा विरोध

Doctors Retirement Age : राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने एवं सेवा विस्तार के प्रस्ताव का विरोध किया है। संगठन की ओर से प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में वरिष्ठ स्तर, विशेषकर प्रोफेसर पद पर किसी प्रकार की उल्लेखनीय कमी नहीं है।