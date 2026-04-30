Jaipur Narsingh Leela: 40 डिग्री गर्मी और 140kg की ड्रेस! ताड़केश्वर मंदिर में आज खंभा फाड़ प्रकट होंगे ‘नृसिंह अवतार’



जयपुर में इन दिनों तापमान 40 से 42 डिग्री तक है, ऐसे में लगभग 140 किलो वजन के भारी स्वरूप को धारण कर दो घंटे तक नृत्य करना किसी तपस्या से कम नहीं है। इन मुखौटों में देखने की सुविधा सीमित होती है, इसलिए लीला के दौरान एक व्यक्ति टॉर्च लेकर आगे चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पंखे से हवा करता रहता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन स्वरूपों को धारण करता है, उसमें भगवान का भाव आ जाता है। श्रद्धालु नृसिंह अवतार की जटा को प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं और बच्चों को ताबीज की तरह पहनाते हैं। यह अद्भुत परंपरा आस्था, इतिहास और साहस का संगम है, जो 250 साल बाद भी जयपुर की पहचान बनी हुई है।