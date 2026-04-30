30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Narsingh Leela: 40 डिग्री गर्मी और 140kg की ड्रेस! ताड़केश्वर मंदिर में आज खंभा फाड़ प्रकट होंगे ‘नृसिंह अवतार’

Jaipur Narsingh Leela 2026: इन मुखौटों में देखने की सुविधा सीमित होती है, इसलिए लीला के दौरान एक व्यक्ति टॉर्च लेकर आगे चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पंखे से हवा करता रहता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Apr 30, 2026

Narsingh Leela Jaipur 2026 Live

narsing leela dress or face photo

Tadkeshwar Mahadev Temple Jaipur: राजधानी जयपुर में 250 साल पुरानी नृसिंह लीला और वराह लीला की परंपरा एक बार फिर जीवंत होने जा रही है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के सामने हर वर्ष वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को इस भव्य आयोजन का मंचन होता है। खास बात यह है कि नृसिंह और वराह भगवान के मुखौटे सालभर मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित रखे जाते हैं और केवल इसी दिन श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाहर निकाले जाते हैं। व्यास परिवार के सदस्य ही इन स्वरूपों को धारण करते हैं और विधि.विधान से पूजा के बाद शहर में लीला का प्रदर्शन करते हैं।

खंभा फाड़कर प्रकट होते हैं नृसिंह, धरती चीरकर आते हैं वराह

इस आयोजन की सबसे अनोखी बात इसका मंचन है। मंदिर के सामने विशेष स्टेज तैयार किया जाता है, जहां नृसिंह भगवान खंभे को फाड़ते हुए और वराह भगवान धरती को चीरते हुए प्रकट होते हैं। नृसिंह स्वरूप का वजन करीब 51 किलो यानी सवा मण और वराह स्वरूप लगभग 90 किलो का होता है। इन पर सोने और चांदी का वर्क किया गया है। लीला के दौरान ये स्वरूप त्रिपोलिया गेट, बाजारों और प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों को छत से दर्शन दिए जाते हैं। इस दौरान आतिशबाजी और भव्य शोभायात्रा भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये आयोजन करीब दो घंटे तक का होता है। इस दौरान लगातार नृत्य चलता है।

40 डिग्री गर्मी में 140 किलो का भार, फिर भी अटूट आस्था


जयपुर में इन दिनों तापमान 40 से 42 डिग्री तक है, ऐसे में लगभग 140 किलो वजन के भारी स्वरूप को धारण कर दो घंटे तक नृत्य करना किसी तपस्या से कम नहीं है। इन मुखौटों में देखने की सुविधा सीमित होती है, इसलिए लीला के दौरान एक व्यक्ति टॉर्च लेकर आगे चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पंखे से हवा करता रहता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन स्वरूपों को धारण करता है, उसमें भगवान का भाव आ जाता है। श्रद्धालु नृसिंह अवतार की जटा को प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं और बच्चों को ताबीज की तरह पहनाते हैं। यह अद्भुत परंपरा आस्था, इतिहास और साहस का संगम है, जो 250 साल बाद भी जयपुर की पहचान बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

जयपुर : कुछ घंटे पहले जन्मे नवजात बच्चों को थैली में डालकर सड़क पर फेंका, 41.8 डिग्री तापमान में झुलसे, भर्ती
जयपुर
"Abandoned newborns found in Jaipur"

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Narsingh Leela: 40 डिग्री गर्मी और 140kg की ड्रेस! ताड़केश्वर मंदिर में आज खंभा फाड़ प्रकट होंगे ‘नृसिंह अवतार’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RMCTA Protest : राजस्थान में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र और बढ़ेगी! RMCTA ने जताया कड़ा विरोध

Rajasthan Medical College Teachers Association Strongly Opposes Proposal to Increase Doctors Retirement Age
जयपुर

जयपुर के 5 स्टेशनों के रेल नेटवर्क की बदलेगी सूरत, छोटे स्टेशन भी बनेंगे बड़े टर्मिनल

खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन, इनसेट में स्टेशन पर चल रहे कार्य, पत्रिका फोटो
जयपुर

Weather Update 30 April : राजस्थान में 2 पैटर्न सक्रिय, दूसरे पैटर्न से बदल रहा लगातार मौसम, जानें नए अपडेट

Weather Update 30 April Rajasthan 2 patterns active Know latest updates IMD
जयपुर

1 मई 2026 से बदलेंगे 7 बड़े नियम: UPI, LPG सिलेंडर, बैंकिंग और ट्रेडिंग पर असर, आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ

Major Financial and Daily Life Rule Changes
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट ने किया बड़ा कमाल: राजस्थान का पहला ‘वॉटर पॉजिटिविटी’ एयरपोर्ट बना, भूजल रिचार्ज में बनाया रिकॉर्ड

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.