बच्चों की कलम से, मासूमियत और अहसास

मीत, 12 वर्ष

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हम सब भाई-बहन नानी के घर पहुंच जाते थे। नानी का घर गांव में था, जहां चारों तरफ हरियाली, खेत और आम के बगीचे थे। वहां पहुंचते ही मन खुशी से भर जाता था। घर के पीछे एक छोटी सी पानी की धार बहती थी। हम रोज सुबह से ही वहां पहुंच जाते और घंटों पानी में पैर डालकर बैठते रहते। ठंडा-ठंडा पानी हमारी सारी थकान दूर कर देता। पास में ही आम का बगीचा था। हम पेड़ों से गिरे हुए आम उठाते और मिल-बांटकर खाते। उन मीठे आमों का स्वाद आज भी याद आता है। नानी हमें बीच-बीच में बुलाकर खाना खिलातीं, लेकिन हमारा मन तो बस खेल-कूद में ही लगा रहता। न स्कूल के होमवर्क की चिंता थी, न मम्मी की डांट का डर। बस पूरे दिन हंसी, शरारत और मस्ती चलती रहती। शाम को हम सब साथ बैठकर दिनभर की बातें करते और अगले दिन की नई योजनाएं बनाते। नानी की कहानियां सुनते-सुनते कब नींद आ जाती, पता ही नहीं चलता। वो दिन सच में बहुत खास थे।

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