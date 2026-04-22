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समाचार

पढ़ें नन्हे बच्चों की अनोखी और मजेदार कहानियां

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 74 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट ( 15 अप्रेल 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 74 में भेजी गई कहानियों में प्रसिद्धि भटनागर, प्रांशी जैन, सिद्विक सामर शेख क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

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जयपुर

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Tasneem Khan

Apr 22, 2026

चित्र देखो कहानी लिखो 74

चित्र देखो कहानी लिखो 74

मोनू की समझदारी

    नाम: उदय शर्मा, आयु: 12 वर्ष
    मोनू और रिंकी भाई-बहन थे। रिंकी अपने भैया से अक्सर अनेक सवाल करती रहती थी और मोनू भी उसे धैर्य से समझाता था। एक दिन रिंकी ने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा। मोनू ने ग्लोब के माध्यम से उसे भारत के पड़ोसी देशों और संसार के अन्य देशों के बारे में विस्तार से समझाया। यह जानकर रिंकी को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने खुश होकर भैया को धन्यवाद कहा।
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    एटलस से दुनिया की सैर

      नाम: याहवी बाहेती, उम्र: 11 साल
      पिंकी और चिंटू की परीक्षा समाप्त हुई थी। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने हाल ही में विश्व में चल रहे युद्धों के बारे में सुना था और वे 'होरमुज जलडमरूमध्य' जैसे कठिन नामों के बारे में जानना चाहते थे। परीक्षा के बाद वे अपने भूगोल शिक्षक के पास गए। शिक्षक उन्हें लाइब्रेरी ले गए और एटलस की मदद से अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की भौगोलिक स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि ये देश वैश्विक तेल उत्पादन का 35-40 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं और रणनीतिक कारणों से यहां तनाव रहता है। शिक्षक ने बच्चों को एटलस घर ले जाकर ध्यान से देखने को दिया, जिसे पाकर बच्चे बहुत खुश हुए।
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      सपनों की दुनिया: ग्लोब

        नाम: गौरांश तिवाड़ी, उम्र: 13 वर्ष
        अनन्या और अनीश अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे कमरे में ग्लोब के पास बैठे थे। अनन्या ने ग्लोब घुमाते हुए कहा, "देखो अनीश, इसमें कितने देश और कितनी जगहें हैं!" अनीश उत्सुक होकर बोला, "क्या हम सच में यहां जा सकते हैं?" अनन्या मुस्कुराई, "पढ़-लिखकर हम जरूर दुनिया घूम सकते हैं।" उन्होंने ग्लोब पर कभी बर्फीली जगहें तो कभी रेगिस्तान देखे और कल्पना करने लगे। उस दिन से दोनों ने तय किया कि वे रोज कुछ नया सीखेंगे। अब ग्लोब उनके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि सपनों का दरवाजा बन गया था।
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        दुनिया का सफर

          नाम: निमिषा पाटीदार, उम्र: 8 वर्ष
          सीमा और रोहन भाई-बहन थे। एक दिन उनके पापा घर में एक ग्लोब लेकर आए। सीमा ने कहा, "रोहन, आओ! चलो दुनिया घूमते हैं।" उन्होंने ग्लोब घुमाया और जापान, इंग्लैंड और भारत जैसे देशों को ढूंढा। सीमा ने बताया कि जापान में रोबोट होते हैं और इंग्लैंड में क्रिकेट मशहूर है। भारत पर उंगली रखकर उन्होंने ताजमहल के बारे में बात की। रोहन बहुत उत्साहित हुआ। दोनों ने तय किया कि वे रोज ग्लोब की मदद से एक नए देश के बारे में जानेंगे और खेल-खेल में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे।
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          ग्लोब वाला जादू

            नाम: सुवीर रत्नावत, उम्र: 9 वर्ष
            मेरा नाम गोलू है। एक रविवार मैं और मेरी बहन परी घर में बोर हो रहे थे। तभी परी को एक पुराना ग्लोब मिला। मैंने पूछा, "दीदी, क्या यह जादुई गेंद है?" परी हंसी और बोली, "हां, इसे घुमाओ तो पूरी दुनिया घूमती है।" उसने मुझे ग्लोब पर भारत दिखाया और बताया कि नीले रंग का हिस्सा समुद्र है। हमने एक गेम खेला जिसमें उंगली रखने पर जो देश आए, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। मेरी उंगली अफ्रीका पर आई। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे पास है। अब मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं।
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            ग्लोब से जानी भारत की कहानी

              नाम: दिव्यांश शर्मा, उम्र: 9 वर्ष
              नन्हे अंशु ने अपनी छोटी बहन एंजल को ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी का मॉडल समझाया। उसने बताया कि नीला रंग महासागर और हरा रंग भूमि को दर्शाता है। अंशु ने ग्लोब पर भारत को खोजा और बताया कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में है। उसने एंजल को भारत की विविधता के बारे में बताया—कि यहां अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य का मौसम अलग होता है। उसने कश्मीर की वादियों और राजस्थान के महलों का जिक्र किया। एंजल के लिए ग्लोब से मिली यह जानकारी बहुत रोमांचक और शिक्षाप्रद थी।
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              ग्लोब का जादू

                नाम: विहान अग्रवाल, उम्र: 7 वर्ष
                मैडम ने कक्षा में एक चमकता हुआ ग्लोब दिखाया। मोहन और पायल उसे देख बहुत उत्सुक थे। जैसे ही मैडम बाहर गईं, पायल ने ग्लोब घुमाया और अचानक वह चमकने लगा! मोहन और पायल को लगा जैसे वे ग्लोब के अंदर पहुंच गए हों। वे पल भर में ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों की सैर कर आए। जब वे वापस कक्षा में आए, तो मैडम ने पूछा, "आज क्या सीखा?" उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "मैडम, हमने सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसे जानना मजेदार है।" वाकई, ज्ञान ही असली जादू है।
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                जिज्ञासा और ज्ञान

                  नाम: लक्षित प्रजापति, उम्र: 11 साल
                  नैना को नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन जब उसका भाई रोहित उदास बैठा था, नैना उसके पास एक ग्लोब लेकर आई। उसने कहा, "देखो रोहित, यह पृथ्वी का छोटा रूप है।" दोनों ने मिलकर ग्लोब पर अलग-अलग देश, महाद्वीप और महासागर देखे। वे बहुत उत्साहित हुए और उसी दिन से उन्होंने प्रकृति और दुनिया के बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू कर दिया।
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                  हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी

                    नाम: ओजस गुप्ता, उम्र: 8 वर्ष
                    रीमा और राहुल ग्लोब देख रहे थे। रीमा ने कहा, "हमारी धरती कितनी सुंदर है!" लेकिन राहुल उदास होकर बोला, "लोग इसे गंदा कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं।" रीमा ने गंभीरता से कहा कि हमें अभी ध्यान देना होगा। राहुल ने सुझाव दिया कि वे छोटे कदम उठाएंगे—जैसे पानी बचाना और पेड़ लगाना। अगले ही दिन से उन्होंने स्वच्छता का ध्यान रखना शुरू किया और पौधे लगाए। उनकी इस पहल से उनके दोस्त भी जुड़ने लगे। वे खुश थे कि वे अपनी धरती को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं।
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                    नन्हे कदम, बड़ी दुनिया

                      नाम: नीतू राजपुरोहित, उम्र: 13 वर्ष
                      एक दोपहर राहुल और मीना ग्लोब के पास बैठे थे। राहुल ने धीरे से ग्लोब घुमाया और मीना को बताया कि हमारी धरती कितनी विशाल है। मीना बड़े ध्यान से नीले और हरे रंगों को देख रही थी। दोनों भाई-बहन ने मिलकर दुनिया की सैर की कल्पना की। उस नन्हे ग्लोब ने उनके छोटे से कमरे को एक जादुई दुनिया में बदल दिया था, जहां वे सात समंदर पार जाने के सपने देख रहे थे।
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                      दुनिया की सैर

                        नाम: सान्वी अग्रवाल, उम्र: 7 वर्ष
                        पिंकी और आरव दो गहरे दोस्त थे। एक दिन वे अपने दोस्त मिलन के घर खेलने गए, जहां उन्होंने एक ग्लोब देखा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, "यह क्या है?" मिलन ने उन्हें ग्लोब और दुनिया के बारे में पूरी जानकारी दी। जानकारी पाकर वे बोले, "अरे वाह! दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है।" उन्होंने तय किया कि वे बड़े होकर पूरी दुनिया घूमेंगे। शाम को वे दोनों खुशी-खुशी अपने घर लौट आए।
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                        सपनों का ग्लोब

                          नाम: वेदांशी शर्मा, उम्र: 9 साल
                          कमरे में मेज पर रखा ग्लोब राहुल और मीना के लिए किसी जादुई दरवाजे जैसा था। राहुल ने मीना को बताया कि ग्लोब पर दिखने वाले रंगों के पीछे विशाल पहाड़ और गहरे समंदर छिपे हैं। उन्होंने अमेजन के जंगलों, मिस्र के पिरामिडों और अंटार्कटिका की बर्फ के बारे में बातें कीं। दोनों बच्चे कल्पना की उड़ान भर रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे खुद उन जगहों पर घूम रहे हों। शाम होते-होते उन्हें अहसास हुआ कि इस ग्लोब के जरिए उन्होंने पूरे संसार की सैर कर ली है।
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                          बिना टिकट दुनिया की सैर

                            नाम: सनाया सिंह गहलोत, उम्र: 12 साल
                            रीमा और रोहित ने स्कूल की कक्षा में रखा ग्लोब घुमाया। रीमा ने मजाक में कहा, "रोहित, अगर यह हमें कहीं ले जाए तो?" जैसे ही उन्होंने भारत के बाद ग्लोब फिर घुमाया, उन्हें कल्पना में लगा कि वे बर्फीले पहाड़ों और फिर तपते रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। तभी टीचर की आवाज ने उन्हें हकीकत में वापस लाया। रोहित ने कहा, "मैम, हम सच में दुनिया घूमना चाहते हैं।" टीचर ने समझाया, "खूब पढ़ाई और मेहनत करो, तो एक दिन यह सपना सच होगा।"
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                            पृथ्वी की रक्षा का संकल्प

                              नाम: अशोक कुमार, उम्र: 13 वर्ष
                              रीना और मोहन अपनी कक्षा में रखे ग्लोब को देख रहे थे। रीना ने कहा, "देखो मोहन, यह हमारी पृथ्वी है, कितनी सुंदर है!" मोहन ने जोड़ा कि पृथ्वी पर जीव-जंतु और हरियाली इसे और खास बनाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से इसे नुकसान हो रहा है। दोनों ने वहीं एक संकल्प लिया कि वे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पानी बचाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
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                              रोमांचक यात्रा की योजना

                                नाम: गोरांसी प्रजापति, उम्र: 7 वर्ष
                                रिया और राहुल कमरे में बैठे थे। राहुल उदास था क्योंकि वह कहीं घूमने नहीं जा पा रहा था। रिया ने उसे खुश करने के लिए ग्लोब घुमाया और कहा, "चलो, हम इस ग्लोब पर अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं।" यह सुनकर राहुल की आंखों में चमक आ गई। दोनों मिलकर दुनिया के नक्शे पर रोमांचक जगहें तलाशने लगे और उनकी उदासी खुशी में बदल गई।
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                                प्यारे दादा-दादी से मिलन

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                                  पिताजी की नौकरी के कारण रिया और राजा कनाडा में रहते थे, पर वे अपने दादा-दादी को बहुत याद करते थे। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थीं। पिताजी ने ग्लोब लाकर बच्चों से कहा, "जहां हाथ रखोगे, वहीं घूमने चलेंगे।" रिया ने ग्लोब घुमाया और राजा ने तुरंत भारत पर उंगली रख दी। यह देख सब खुश हो गए क्योंकि अब वे अंततः भारत जाकर अपने प्यारे दादा-दादी से मिल सकेंगे।
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                                  पृथ्वी की रचना

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                                    तरुणा और राज भाई-बहन थे। राज को अक्सर छोटी-छोटी बातें समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए तरुणा उसे हमेशा समझाती थी। एक दिन राज ने पृथ्वी की रचना के बारे में जानने की इच्छा जताई। तरुणा ने उसे पृथ्वी का एक आर्टिफिशियल मॉडल (ग्लोब) दिखाया और खेल-खेल में उसे पृथ्वी की बनावट और देशों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया।
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                                    अनोखी दुनिया

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                                      रिया और अमन कक्षा में ग्लोब देख रहे थे। रिया ने ग्लोब घुमाकर भारत दिखाया और कहा, "यही हमारा देश है।" अमन ने दूसरी तरफ इशारा कर पूछा, "यह क्या है?" रिया ने बताया कि वहां भी लोग रहते हैं, पर उनका खाना और भाषा हमसे अलग हो सकती है। अमन यह जानकर बहुत खुश हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी और विविध है। दोनों बच्चे नए-नए देशों के बारे में सोचने लगे। सीख यही है कि हमें अपनी दुनिया का सम्मान करना चाहिए।
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                                        हनी और धीरेन ने ग्लोब को एक खेल बना लिया। वे मानचित्र पर उंगली रखकर चुनते कि कौन कहां जाएगा। इस खेल-खेल में उन्हें पता चला कि विदेश जाने के लिए वीजा और अलग करेंसी की जरुरत होती है। वे अलग-अलग देशों के राष्ट्रपतियों और मशहूर खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करने लगे। इससे उनका सामान्य ज्ञान बहुत बढ़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी भी चीज को मन लगाकर करें, तो ज्ञान मनोरंजन के साथ बढ़ता है।
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                                        सपनों को पंख

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                                          रीता और अमन अपने दादाजी द्वारा दिए गए ग्लोब को देख रहे थे। रीता ने अमेजन के जंगलों की कहानी सुनाई, तो अमन ने अंटार्कटिका के पेंगुइन के बारे में पूछा। रीता ने मुस्कुराकर कहा, "खूब पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन सच में इन जगहों पर जाएंगे।" उस दिन छोटे से कमरे में उन भाई-बहन ने सिर्फ ग्लोब नहीं घुमाया, बल्कि अपने सपनों को पंख दिए। उनके लिए वह ग्लोब पूरी दुनिया से जुड़ने का एक जादुई रास्ता बन गया था।
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                                          सपनों का सफर

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                                            रीना और राहुल ग्लोब के पास बैठे थे। रीना उसे घुमाते हुए अलग-अलग देशों की जानकारी दे रही थी। उसने बताया कि भारत हमारा घर है और अफ्रीका के जंगलों में बहुत से जानवर होते हैं। राहुल ने सपना देखा कि बड़े होकर वे इन सब जगहों पर घूमेंगे और वहां की संस्कृति को जानेंगे। उस दिन से उन्होंने खूब पढ़ाई करने की ठान ली ताकि वे अपने सपनों को सच कर सकें।
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                                            पढ़ाई से पूरे होंगे सपने

                                              नाम: आलिंद अग्रवाल, उम्र: 8 वर्ष
                                              रवि और सिया ग्लोब पर भारत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सिया ने बर्फ वाली जगह देखनी चाही और रवि ने समुद्र किनारे जाने की इच्छा जताई। ग्लोब देखते-देखते वे कल्पनाओं में खो गए। अंत में सिया ने बहुत पते की बात कही कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन सच में यह पूरी दुनिया देख सकेंगे और अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे।
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                                              ग्लोब: पृथ्वी का प्रतिरूप

                                                नाम: भावेश जायसवाल, उम्र: 9 वर्ष
                                                जब राधा ने अपने भाई राम से ग्लोब के बारे में पूछा, तो राम ने उसे विस्तार से समझाया। उसने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु वास्तविक प्रतिरूप (मॉडल) है। उसने राधा को ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों, ध्रुवों और पृथ्वी के झुकाव व गति के बारे में जानकारी दी। राधा को यह सब जानकर बहुत खुशी हुई और उसने अपने भाई को इस नई जानकारी के लिए धन्यवाद दिया।
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                                                हमारा प्यारा भारत

                                                  नाम: दिव्यम माहेश्वरी, उम्र: 11 वर्ष
                                                  राहुल और रीना अपने दादाजी के कमरे में खेल रहे थे, तभी उनकी नजर ग्लोब पर पड़ी। रीना ने ग्लोब पर भारत की ओर इशारा करते हुए राहुल को दिखाया। राहुल ने उसे ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोला, "दीदी, हमारा भारत कितना बड़ा और विशाल है!" दोनों ने ग्लोब के माध्यम से अपने देश के बारे में कई नई और रोचक बातें सीखीं।
                                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                  जादुई गेंद

                                                    नाम: कृष्णा माहेश्वरी, उम्र: 11 वर्ष
                                                    राजा और रानी को दादाजी के कमरे में एक रंग-बिरंगी गेंद जैसी चीज दिखी। दादाजी ने बताया कि यह ग्लोब है। जैसे ही राजा ने उसे घुमाया और एक जगह उंगली रखी, वे दोनों कल्पना की जादुई दुनिया में पहुंच गए। ग्लोब की सहायता से उन्होंने पूरे संसार की सैर की और बहुत आनंद लिया।
                                                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                    ज्ञान बांटने से बढ़ता है

                                                      नाम: चहल दाधीच, उम्र: 13 वर्ष
                                                      रीना पढ़ने में होशियार थी, पर उसका भाई रामू थोड़ा कमजोर था। एक दिन रीना को ग्लोब पढ़ते देख रामू भी उसके पास आ गया। रीना ने उसे बड़े प्यार से ग्लोब और भूगोल के बारे में समझाया। रामू को सब समझ आ गया और अगली परीक्षा में दोनों के बहुत अच्छे अंक आए। उनके माता-पिता ने खुशी से कहा कि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है।
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                                                      ग्लोब से जानकारी

                                                        नाम: गरिमा, उम्र: 9 वर्ष
                                                        गरिमा और दुष्यंत ग्लोब के माध्यम से महाद्वीपों और महासागरों के बारे में पढ़ रहे थे। गरिमा ने बताया कि विश्व में सात महाद्वीप और पांच महासागर हैं। उसने बताया कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दुष्यंत ने भी ग्लोब देखकर सही जवाब दिया कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इस तरह दोनों ने खेल-खेल में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
                                                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                        खेल-खेल में शिक्षा

                                                          नाम: गियांश जांगिड़, उम्र: 8 वर्ष
                                                          गिप्पी और पंछी ग्लोब से खेल रहे थे। खेलते-खेलते उन्हें भारत दिखाई दिया। पंछी ने गिप्पी को समझाया कि भारत के अंदर कई राज्य होते हैं। दोनों काफी देर तक ग्लोब घुमाकर अलग-अलग जगह ढूंढते रहे। उन्होंने खेल-खेल में ही बहुत सी नई जानकारियां हासिल कर लीं और अंत में खुश होकर ग्लोब को वापस उसकी जगह पर रख दिया।
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                                                          Published on:

                                                          22 Apr 2026 12:40 pm

                                                          Hindi News / News Bulletin / पढ़ें नन्हे बच्चों की अनोखी और मजेदार कहानियां

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