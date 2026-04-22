पढ़ें नन्हे बच्चों की अनोखी और मजेदार कहानियां

नाम: याहवी बाहेती, उम्र: 11 साल

पिंकी और चिंटू की परीक्षा समाप्त हुई थी। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने हाल ही में विश्व में चल रहे युद्धों के बारे में सुना था और वे 'होरमुज जलडमरूमध्य' जैसे कठिन नामों के बारे में जानना चाहते थे। परीक्षा के बाद वे अपने भूगोल शिक्षक के पास गए। शिक्षक उन्हें लाइब्रेरी ले गए और एटलस की मदद से अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की भौगोलिक स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि ये देश वैश्विक तेल उत्पादन का 35-40 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं और रणनीतिक कारणों से यहां तनाव रहता है। शिक्षक ने बच्चों को एटलस घर ले जाकर ध्यान से देखने को दिया, जिसे पाकर बच्चे बहुत खुश हुए।

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