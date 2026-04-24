जिंदा छोड़िए, अब मृतकों से भी काम कराएगा निगम ! जनगणना में लगाई ड्यूटी

MP News: जनगणना के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा बनाई गई कर्मचारियों-अधिकारियों की सूची में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सूची में उनके भी नाम शामिल हैं, जिनका जिले से बाहर तबादला हो गया है, रिटायर हो चुके हैं या उनकी मौत हो गई है। इस बात का खुलासा हाल ही में हुए प्रशिक्षण में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान 700 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के नदारद होने पर चेतावनी और फिर नोटिस दिए गए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो निगम अधिकारियों ने संपर्क किया। तब पता चला कि इनमें से कई लोग या तो दुनिया में नहीं हैं या रिटायर हो चुके हैं।